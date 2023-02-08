İkramiye günlerini geçen vatandaşlar, ikramiyelerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bu, ortalama prim değeri kullanılarak hesaplanır. Bu nedenle vatandaşların bu süreçte ortalama prim hesabı yapması çok önemli. İkramiye tarihiniz geçtikten sonra beş yıl beklemeniz gerekiyorsa, sigortanız yoksa olumsuz etkilenmezsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tekrar sigorta yaptırma izni verilmemesidir. Yeniden sigortalamanın olumsuz sonuçları olacaktır. Çok yüksek primli bir yatırım da ücretlerin düşmesine neden olabilir. Yani bu durumda sigorta için fazla ödeme yapmayın. Bu durum gelecekte ücretlerin düşük olmasının en önemli nedeni haline gelebilir. Bu sebeplerden dolayı hesaplamaları yapmak için SGK Merkezine gitmeniz gerekmektedir. SGK Merkezi'nde ortalama hesaplamaları ile ileride sorun yaşamama şansına sahipsiniz. SGK Merkezi bu konuda tam destek vermektedir.
Finans
08 Şubat 2023 - 08:45
Bu ödemeyi yapanlar yandı! Emekli maaşları yarı yarıya düşüyor
SGK tarafından yapılan bir açıklama özellikle emekli vatdanşları oldukça üzdü. Yapılan açıklamada belirlenen bir ödemenin yapılması halinde emekli maaşının anında düştüğü belirtildi.
Finans
08 Şubat 2023 - 08:45