Finans
08 Şubat 2023 - 08:45

Bu ödemeyi yapanlar yandı! Emekli maaşları yarı yarıya düşüyor

SGK tarafından yapılan bir açıklama özellikle emekli vatdanşları oldukça üzdü. Yapılan açıklamada belirlenen bir ödemenin yapılması halinde emekli maaşının anında düştüğü belirtildi.

Finans
08 Şubat 2023 - 08:45
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Bu ödemeyi yapanlar yandı! Emekli maaşları yarı yarıya düşüyor
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İkramiye günlerini geçen vatandaşlar, ikramiyelerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bu, ortalama prim değeri kullanılarak hesaplanır. Bu nedenle vatandaşların bu süreçte ortalama prim hesabı yapması çok önemli. İkramiye tarihiniz geçtikten sonra beş yıl beklemeniz gerekiyorsa, sigortanız yoksa olumsuz etkilenmezsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tekrar sigorta yaptırma izni verilmemesidir.

Yeniden sigortalamanın olumsuz sonuçları olacaktır. Çok yüksek primli bir yatırım da ücretlerin düşmesine neden olabilir. Yani bu durumda sigorta için fazla ödeme yapmayın. Bu durum gelecekte ücretlerin düşük olmasının en önemli nedeni haline gelebilir. Bu sebeplerden dolayı hesaplamaları yapmak için SGK Merkezine gitmeniz gerekmektedir. SGK Merkezi'nde ortalama hesaplamaları ile ileride sorun yaşamama şansına sahipsiniz. SGK Merkezi bu konuda tam destek vermektedir.



Bu ödemeyi yapanların emekli maaşları yarı yarıya düşüyor

MAAŞ YÜKSELTME FORMÜLLERİ

Asgari ücretli çalışanların emekli maaşları gelecekte daha yüksek miktarlarda olacaktır. Bu kapsamda asgari ücret standartlarının altında çalışıp emekli olan kişilere de gelecekte daha az ücret ödenecektir. u durumda da tabii ki insanlar pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, önemli katkılarda bulunanlar daha fazla maaş almaya hak kazanır. Bu nedenle, emeklilik planlaması konusunda profesyonel tavsiye alınması her zaman tavsiye edilir. Daha yüksek prim ödeyerek emekli maaşınızı yükseltebilir ve daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz.

Süreç içerisinde kişilerin SGK merkezine giderek hesaplamaları yapması ve bu hesaplamaların olası risklerini öğrenmesi çok önemlidir. Olası durum risklerinin öğrenilmesi sonrası proaktif olarak sorunları önleyebilir ve risklerin oluşmasını önleyebilirsiniz. SGK merkezlerinin bu çerçevede daha detaylı bir hizmet deneyimi sağlayabilir.

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