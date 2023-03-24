Bu ödemeyi yapmayanın ehliyeti elden gidebilir! 31 Aralık 2024'e kadar süre verildi: Geçersiz olacak







ÜCRET 15 TL







EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

CEZA VERİLECEK

Eski tip ise, ehliyet sahipleri yenisi ile değiştirmelidir. Konu hakkında ehliyeti olan vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.Son olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerin takas edilmesi gerekiyor. Eski bir ehliyetin yeni ehliyet ile değiştirilmesinde 15 TL ödenmesi gerekiyor.Sürücü belgesi sahibinin kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilir) Sürücü sağlık raporu Ruhsat yenileme ücretinin yatırıldığına ve anlaşmalı bankalara, PTT şubelerine yatırıldığına dair dekont, banka dekontu veya benzeri evrak Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf Eski sürücü belgesi Üzerinde kan grubunun yazılı olduğu bir belge veya kart Adli sicil belgeleriEski tip ehliyetinizi belirtilen tarihe kadar yenilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sürücülere eski sürücü belgesine sahip oldukları için cezai işlem uygulanacaktır.