Eski tip ise, ehliyet sahipleri yenisi ile değiştirmelidir. Konu hakkında ehliyeti olan vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:45
Bu ödemeyi yapmayanın ehliyeti elden gidebilir! 31 Aralık 2024'e kadar süre verildi: Geçersiz olacak
Ehliyeti olan sürücüleri ilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı. Ehliyet sahibi vatandaşlar için süre dolmak üzere. Vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri ve belli bir tarihe kadar ödemeleri gerekiyor. İşte kalan süre ve detaylar.
YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:45