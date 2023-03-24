YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:45

Bu ödemeyi yapmayanın ehliyeti elden gidebilir! 31 Aralık 2024'e kadar süre verildi: Geçersiz olacak

Ehliyeti olan sürücüleri ilgilendiren kritik bir açıklama yapıldı. Ehliyet sahibi vatandaşlar için süre dolmak üzere. Vatandaşların ehliyetlerini yenilemeleri ve belli bir tarihe kadar ödemeleri gerekiyor. İşte kalan süre ve detaylar.

YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:45
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Bu ödemeyi yapmayanın ehliyeti elden gidebilir! 31 Aralık 2024'e kadar süre verildi: Geçersiz olacak


Eski tip ise, ehliyet sahipleri yenisi ile değiştirmelidir. Konu hakkında ehliyeti olan vatandaşlar sık sık araştırma yapıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski sürücü belgelerinin değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

ÜCRET 15 TL

Son olarak 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerin takas edilmesi gerekiyor. Eski bir ehliyetin yeni ehliyet ile değiştirilmesinde 15 TL ödenmesi gerekiyor.



ehliyet yenileme

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi sahibinin kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilir)

Sürücü sağlık raporu

Ruhsat yenileme ücretinin yatırıldığına ve anlaşmalı bankalara, PTT şubelerine yatırıldığına dair dekont, banka dekontu veya benzeri evrak

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Eski sürücü belgesi

Üzerinde kan grubunun yazılı olduğu bir belge veya kart

Adli sicil belgeleri

CEZA VERİLECEK

Eski tip ehliyetinizi belirtilen tarihe kadar yenilemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sürücülere eski sürücü belgesine sahip oldukları için cezai işlem uygulanacaktır.

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