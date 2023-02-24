Bu otomobil piyasaları kavuracak! Çin devi 250.000 TL'ye satışa çıkardı: Daha iyisi yok!







ÇİN'İN YENİ OTOMOBİL MARKASI TÜRKİYE'YE GELİYOR







CHANGAN 250 BİN TL'YE SIFIR ARAÇ TESLİM EDİYOR

Çin'in en büyük otomobil markalarından biri Türkiye'de satışa çıkıyor. En düşük fiyatı nedeniyle Türk vatandaşlarının büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...Türkiye'de 200 bin TL'nin altında araç bulmak oldukça zor. Changan'ın Türkiye'ye getirdiği model indirim kampanyaları canlandırıcı bir etki yaptı. Changan 2023 modellerinin ve Türkiye'ye gelenlerin güncel listesi yayınlandı. Pek çok Çinli marka Türkiye otomobil pazarına girmeye başladı. Changan 2023 markası da bunlardan biri. Yeni otomobil modelinin 250 bin liradan satılacağını açıkladılar. Peki bu otomobilin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı büyük merak uyandırdı. Avrupa otomobil pazarında önemli bir isim haline gelen Changan, Çin'in en büyük markaları arasında yerini almıştır.2023 yılından bu yana Türkiye'de 250 Bin TL'ye sıfır araç bulmak çok imkansız hale geldi. Bu duruma el koymak isteyen Çinli marka Changan, Türkiye'de 250 bin liraya satılacak otomobil satacağını açıkladı. Markanın önemli avantajlarından biri de 0 araca sahip olmasıdır. Çin'in dev otomobil markaları arasında yerini alan Changan'ın Türkiye'de satılacağına dair yeni bilgiler sızdırıldı. Teknolojik tasarımı ve mükemmel özellikleri sayesinde Avrupa otomobil pazarında adından söz ettiren modellerle Türkiye'ye gelen otomobiller, Türkiye'de yaşayan birçok vatandaşımın hayalini gerçekleştirmiştir. Bu uygun fiyatlı otomobil modelinin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı.