Bu otomobil piyasaları kavuracak! Çin devi 250.000 TL'ye satışa çıkardı: Daha iyisi yok!

Çin'in en büyük otomobil markalarından biri Türkiye'de satışa çıkıyor. En düşük fiyatı nedeniyle Türk vatandaşlarının büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...
ÇİN'İN YENİ OTOMOBİL MARKASI TÜRKİYE'YE GELİYOR
Türkiye'de 200 bin TL'nin altında araç bulmak oldukça zor. Changan'ın Türkiye'ye getirdiği model indirim kampanyaları canlandırıcı bir etki yaptı. Changan 2023 modellerinin ve Türkiye'ye gelenlerin güncel listesi yayınlandı. Pek çok Çinli marka Türkiye otomobil pazarına girmeye başladı. Changan 2023 markası da bunlardan biri. Yeni otomobil modelinin 250 bin liradan satılacağını açıkladılar. Peki bu otomobilin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı büyük merak uyandırdı. Avrupa otomobil pazarında önemli bir isim haline gelen Changan, Çin'in en büyük markaları arasında yerini almıştır.