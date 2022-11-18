Bu paneller Güneşi takip ediyor













Hollanda'daki bir gölde, düzinelerce parıldayan güneş paneliyle kaplı parlak dairesel bir ada yüzüyor. Ancak bu normal bir güneş enerjisi panelleri değil, hatta dünyanın dört bir yanındaki göllere, rezervuarlara ve kıyı bölgelerine kurulan birçok yeni yüzen güneş enerjisi çiftliğinden biri de değil.Çünkü panelleri diğer yüzen güneş enerjisi çiftliklerden ayıran bir özellik söz konusu. Bu paneller diğer panellerin yapamadığı bir şeyi yapıyor: mümkün olduğunca çok ışın yakalamak için gökyüzünde hareket eden Güneş'i titizlikle takip ediyor ve izliyor.Antik Yunan deniz tanrısından esinlenilerek Proteus adı verilen bu tesis, üretebileceği temiz elektrik miktarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla yüzen güneş panellerini Güneş izleme teknolojisiyle birleştiren ilk tesislerden olma özelliği taşıyor.Hollanda'nın güneybatısındaki bir göl olan Oostvoornse Meer'de yüzen ada, toplam 73 kilowatt tepe güç (kWp) kurulu kapasitesine sahip bu hareketli güneş panellerinden 180 tanesiyle kaplı. Hızla yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışan bir dünyada bu çok küçük bir miktar gibi görünse de Proteus'u inşa eden Portekizli şirket SolarisFloat, bu küçük tesisin büyük miktarlarda temiz elektrik üretmek için ölçeklendirilebileceğine inanıyor Projenin en kıymetli kısmı ise hiçbir arazinin işgal edilmiyor olması. Dörtte üçü sularla kaplı bir gezegende değerlendirilemeyen alanların da enerji üretiminde değerlendirilmeye başlamasın büyük fark yaratacağına inanılmakta.Enerjide Güneş devrimi Brezilya Amazonlarından Japonya'ya, yüzer güneş panelleri kullanımında dünya çapında bir patlama yaşıyor. Yüzer güneş enerjisi kapasitesi son on yılda büyük bir artış göstererek 2015'te 70 MWp'den 2020'de 1.300MWp'ye ulaştı. Bu teknolojiye yönelik pazarın önümüzdeki on yıl içinde yılda %43 oranında büyüyerek 2031 yılına kadar 24,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü (Seris) Genel Müdür Yardımcısı Thomas Reindl, "Yüzer güneş enerjisi oldukça yeni bir yenilenebilir enerji seçeneği, ancak küresel olarak büyük bir potansiyele sahip" diyor. Yapılan analizlere göre, dünyadaki tüm insan yapımı rezervuarların sadece %10'unun yüzer güneş enerjisi ile kaplanması 20 Terawatt'lık (TW) bir kurulu kapasite ile sonuçlanacaktır - bugünkü küresel güneş fotovoltaik (PV) kapasitesinden 20 kat daha fazla. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, net sıfır emisyonlu bir dünya hedefine ulaşabilmek için 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesinin mevcut miktarın altı katına ulaşması gerekiyor. Küresel jeopolitik de güneş enerjisine olan bağımlılığın artmasında rol oynuyor: Avrupa Birliği, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını azaltmayı amaçladığı için yenilenebilir enerjinin büyük ölçüde artırılmasını önerdi.Bu muazzam büyümenin yanı sıra, araştırmacılar güneş enerjisi teknolojisinde iyileştirmeler aramaya devam ediyor. Şimdiye kadar dünya genelinde kurulan güneş panellerinin çoğu karada yer alıyor. Ancak su üzerinde yüzen güneş teknolojileri benzersiz bir avantaj sunuyor: başka kullanımlar için gerekli olabilecek kara alanını kaplamıyorlar.SolarisFloat'un baş teknik mühendisi Antonio Duarte, "Yenilenebilir enerji üretimi tüm dünyada artacak" diyor. "Güneş enerjisi kurulumları su üzerinde karadan çok daha fazla artacak. Neden mi? Çünkü arazi çok değerli bir varlık haline geliyor." eklemesinde bulunuyor.Doğa korumacılar ayrıca kara tabanlı güneş ve rüzgar çiftliklerinin, özellikle de türlerin zengin olduğu bölgelerde inşa edilenlerin biyolojik çeşitlilik üzerinde zararlı etkileri olabileceğine dair endişelerini dile getirmişlerdi. Bu nedenle su üzerinde güneş emici teknoloji inşa etmek, araziyi boşaltmanın akıllıca bir yolu olarak görülüyor ve aynı zamanda kullanılmayan göl ve rezervuarlardan da faydalanma anlamında bir verimlilik sağlayacağına inanılıyor. Japonya ve Singapur gibi ülkeler, arazinin sınırlı olması ya da çok pahalı olması nedeniyle yüzer güneş enerjisi çiftliklerine büyük yatırımlar yapmakta.