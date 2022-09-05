Finans
05 Eylül 2022 - 12:24

Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı

Son dönemlerde artan konut fiyatlarından sonra kamu bankaları harekete geçti. Emlakçı gibi iş yapmaya başlayan bankalardan ucuz fiyata ev almak mümkün hale geldi. İnternet üzerinden satışı başlayan 1+1 ve 2+1 evlerin fiyatları 120 bin TL ve 162 bin TL olarak belirlendi. İşte, ucuza ev sahibi olmak isteyenlerin yapması gerekenler haberimizde yer almaktadır

Finans
05 Eylül 2022 - 12:24
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Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Kamu bankaları ucuz fiyata ev satışı yapacaklarını duyurdu. Her şehirden satışları yapılacak olan konutlar için başvurular yapılması gerektiği belirtildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan satışlara dair detaylar haberimizde

Kamu bankaları ev satışına başladı

Ekonomik sorunların gün geçtikçe artış gösterdiği son dönemlerde bankaya borcu olanların ödeme yapamadığından dolayı evlerine el konulduğu ortaya çıktı. Kredisini ödeyemeyenlerin borcuna karşılık olarak satışı verilen evler değerinin altında olarak sisteme kayıt edilmektedir. Özellikle kamu bankalarının sitelerinde birçok konut satışı yapıldığı belirlendi. Değerinin altında düşük fiyata satılan evler için başvurular başladı.

Başvurular başladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın başlattığı konut satışları için başvuruların başladığı duyurusu gelirken normal fiyatların yüzde 10 - 20 altında satışa konulduğu açıklandı. Başvuru yapınca muayyen bedelin yüzde 6'lık kısmını yatıracaksınız ve kayıt açtıktan sonra bankaların e ihale sayfaları üzerinden teklif verebilir. Bununla beraber başvuruda gerekli olan evraklar ise: Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi, şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş imza sirküleri gereklidir.

Ziraat Bankası'nın satışa sunduğu evler

Ziraat Bankası evleri

Ziraat Bankası evleri

Ziraat Bankası evleri

Ziraat Bankası evleri

Vakıfbank'ın satışa sunduğu evler

Vakıfbank evleri

Vakıfbank evleri

Halk Bankası'nın satışa sunduğu evler

Halk Bankası evleri

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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