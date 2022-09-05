Kamu bankaları ucuz fiyata ev satışı yapacaklarını duyurdu. Her şehirden satışları yapılacak olan konutlar için başvurular yapılması gerektiği belirtildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan satışlara dair detaylar haberimizde
Finans
05 Eylül 2022 - 12:24
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Son dönemlerde artan konut fiyatlarından sonra kamu bankaları harekete geçti. Emlakçı gibi iş yapmaya başlayan bankalardan ucuz fiyata ev almak mümkün hale geldi. İnternet üzerinden satışı başlayan 1+1 ve 2+1 evlerin fiyatları 120 bin TL ve 162 bin TL olarak belirlendi. İşte, ucuza ev sahibi olmak isteyenlerin yapması gerekenler haberimizde yer almaktadır
Finans
05 Eylül 2022 - 12:24
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