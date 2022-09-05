Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı

Kamu bankaları ev satışına başladı

Başvurular başladı

Ziraat Bankası'nın satışa sunduğu evler

















Vakıfbank'ın satışa sunduğu evler









Halk Bankası'nın satışa sunduğu evler





Kamu bankaları ucuz fiyata ev satışı yapacaklarını duyurdu. Her şehirden satışları yapılacak olan konutlar için başvurular yapılması gerektiği belirtildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan satışlara dair detaylar haberimizdeEkonomik sorunların gün geçtikçe artış gösterdiği son dönemlerde bankaya borcu olanların ödeme yapamadığından dolayı evlerine el konulduğu ortaya çıktı. Kredisini ödeyemeyenlerin borcuna karşılık olarak satışı verilen evler değerinin altında olarak sisteme kayıt edilmektedir. Özellikle kamu bankalarının sitelerinde birçok konut satışı yapıldığı belirlendi. Değerinin altında düşük fiyata satılan evler için başvurular başladı.Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın başlattığı konut satışları için başvuruların başladığı duyurusu gelirken normal fiyatların yüzde 10 - 20 altında satışa konulduğu açıklandı. Başvuru yapınca muayyen bedelin yüzde 6'lık kısmını yatıracaksınız ve kayıt açtıktan sonra bankaların e ihale sayfaları üzerinden teklif verebilir. Bununla beraber başvuruda gerekli olan evraklar ise: Nüfus cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişiler için; Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış gayrimenkul iktisap etme yetkisi olduğunu gösterir ana sözleşme/Ticaret Sicil Tasdiknamesi, şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili şahısların noterde düzenlenmiş imza sirküleri gereklidir.