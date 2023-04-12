Bu parayı almak için başvuruya gerek yok! Kamu bankası telefonundan bunu yapanlara 70.000 TL ödeyecek!

Gün geçtikçe ekonomik açıdan zorluklar yaşanmaya başlanırken maddi açıdan sıkıntılı zamanlar geçirenlerin imdadına Hakbank yetişti. Bütçelerini bayram öncesinde hafifletmek ek bir masraf olmaması için bankaların kredi kampanyaları yoğun ilgi gördü. Kredi avantajlarında önce çıkan Halkbank, ''Hızlı Kredi'' isimli nakit ihtiyaçlarının giderildiği kampanyayı duyurdu. 18 yaş üzeri olan herkesin yararlanabileceği nakit destek için şartlar ve detaylar...
2023 NİSAN HALKBANK KREDİFarklı kategoriler üzerinden kredi ve kredi kartı kampanyaları düzenlenirken Halkbank, Nisan ayına özel yeni kampanyaları açıkladı. Düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arayan tüketiciler ise hızlı krediden faydalanabilecek.
Faiz oranı yüzde 1,94 olurken 70 bin TL'ye kadar nakit destek verileceği duyuruldu. 36 ay vade imkanıyla beraber kamu bankası ödeme kolaylığı sağlıyor.