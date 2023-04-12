Kredi
12 Nisan 2023 - 07:30

Bu parayı almak için başvuruya gerek yok! Kamu bankası telefonundan bunu yapanlara 70.000 TL ödeyecek!

Halkbank müşterilerinin nakit ihtiyacını kısa sürede karşılamak için yeni kredi müjdesini duyurdu. Kamu bankası olan Halkbank, üzerinde dijitalleşmeler günden güne büyürken yeni kredi ürününe dair detaylar verildi. İşte, başvuruya bile gerek kalmadan faydalanabileceğiniz kredi için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Kredi
12 Nisan 2023 - 07:30
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Bu parayı almak için başvuruya gerek yok! Kamu bankası telefonundan bunu yapanlara 70.000 TL ödeyecek!
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Gün geçtikçe ekonomik açıdan zorluklar yaşanmaya başlanırken maddi açıdan sıkıntılı zamanlar geçirenlerin imdadına Hakbank yetişti. Bütçelerini bayram öncesinde hafifletmek ek bir masraf olmaması için bankaların kredi kampanyaları yoğun ilgi gördü. Kredi avantajlarında önce çıkan Halkbank, ''Hızlı Kredi'' isimli nakit ihtiyaçlarının giderildiği kampanyayı duyurdu. 18 yaş üzeri olan herkesin yararlanabileceği nakit destek için şartlar ve detaylar...

2023 NİSAN HALKBANK KREDİ

Farklı kategoriler üzerinden kredi ve kredi kartı kampanyaları düzenlenirken Halkbank, Nisan ayına özel yeni kampanyaları açıkladı. Düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arayan tüketiciler ise hızlı krediden faydalanabilecek.



halkbank hızlı kredi kampanyası

Faiz oranı yüzde 1,94 olurken 70 bin TL'ye kadar nakit destek verileceği duyuruldu. 36 ay vade imkanıyla beraber kamu bankası ödeme kolaylığı sağlıyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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