Bu partide davetsiz bir misafir var! Hayaleti 10 saniyede bulanın IQ'su en az 143 çıkıyor







HAYALETİ 10 SANİYEDE BULUN







Kişisel gelişim olarak her zaman zihinlerimizi hızlandırmak gerekirken merakların uyandırılmasına yönelik görsel testler meydan okumaya başladı. Yediden yetmişe herkesin heyecanla çözmeye çalıştığı optik illüzyon testleri kolaydan zora doğru devam ederken bu defa en zoru ile karşılaştık. Beyin fonksiyonlarınızı fazlasıyla çalıştırmanız gerekebilir. İşte hayaleti 10 saniyede bulun.Paylaşılan görsel üzerinde partide konukların yer aldığı görülüyor. Davet edilmeyen ama yinede ortaya çıkan birisi olduğu görüldü. Cisimsiz olduğundan onu bulmak hiçte kolay değil. Bu hayaleti bulmak için 10 saniye süre verildi. Görsel üzerinde sonuca varamayanlar için aşağıda ki görsel üzerinde çember içerisinde alındı.