Kişisel gelişim olarak her zaman zihinlerimizi hızlandırmak gerekirken merakların uyandırılmasına yönelik görsel testler meydan okumaya başladı. Yediden yetmişe herkesin heyecanla çözmeye çalıştığı optik illüzyon testleri kolaydan zora doğru devam ederken bu defa en zoru ile karşılaştık. Beyin fonksiyonlarınızı fazlasıyla çalıştırmanız gerekebilir. İşte hayaleti 10 saniyede bulun.
YAŞAM
14 Ocak 2023 - 17:56
Bu partide davetsiz bir misafir var! Hayaleti 10 saniyede bulanın IQ'su en az 143 çıkıyor
Zeka testleri, bulmacalar, optik illüzyon testleri son dönemlerde sıklıkla gündeme gelirken bu defa zekiler bile bu testi çözemedi. IQ testinde gözlem becerisi kuvvetli olması gerekirken verilen görsel üzerinde 10 saniye içerisinde saklanan hayaleti bulmamız isteniyor. İşte, bu testi çözenler tam bir dahi kabul edildi.
YAŞAM
14 Ocak 2023 - 17:56