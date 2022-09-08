Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı







Kararsızlar ve oy kullanamayacak dağıtıldıktan sonra







Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter sistem mi?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuz kime?

2023 genel seçime az kalmasıyla beraber kimin kazanacağı ise merak konusu olmaktadır. Yapılan son araştırmalar üzerine ''Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?'' sorusu üzerinden anket başlatıldı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Refah Partisinin oyları belli oldu. İşte, anket sonuçları haberimizde yer almaktadır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz hangi adayın çıkacağı belli olmazken seçim sonuçları bu durumda bile şaşırttı. 25 Ağustos - 1 Eylül arasında gerçekleşen ankette milletvekilliği seçiminde parti tercihleri de ön planda tutuldu. CHP yönetiminde kimin aday olacağı bilinmezken Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş arasında kimin önde olduğu da belli oldu. İşte, seçim anket sonuçları...AKP - 29,5 CHP - 29,7 MHP - 6,4 İYİ Parti - 13,5 Saadet Partisi - 0,8 Gelecek Partisi - 0,3 DEVA - 1,7Parlamenter sistem - 64,9 Cumhurbaşkanlığı sistemi - 29,1 Bilmiyorum - 6Mansur Yavaş - 59,3 Ekrem İmamoğlu - 52,1 Kemal Kılıçdaroğlu - 48,7