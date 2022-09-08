GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:05

Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı

2023 genel seçime az kalmasıyla beraber kimin kazanacağı ise merak konusu olmaktadır. Yapılan son araştırmalar üzerine ''Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?'' sorusu üzerinden anket başlatıldı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Refah Partisinin oyları belli oldu. İşte, anket sonuçları haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 13:05
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Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Seçim anketi sonuçları geldi ortalık karıştı! Beklenmeyen sonuç partileri birbirine kattı


2023 genel seçime az kalmasıyla beraber kimin kazanacağı ise merak konusu olmaktadır. Yapılan son araştırmalar üzerine ''Bu Pazar seçim olsa kim kazanır?'' sorusu üzerinden anket başlatıldı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Refah Partisinin oyları belli oldu. İşte, anket sonuçları haberimizde yer almaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz hangi adayın çıkacağı belli olmazken seçim sonuçları bu durumda bile şaşırttı. 25 Ağustos - 1 Eylül arasında gerçekleşen ankette milletvekilliği seçiminde parti tercihleri de ön planda tutuldu. CHP yönetiminde kimin aday olacağı bilinmezken Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş arasında kimin önde olduğu da belli oldu. İşte, seçim anket sonuçları...

Kararsızlar ve oy kullanamayacak dağıtıldıktan sonra



AKP - 29,5

CHP - 29,7

MHP - 6,4

İYİ Parti - 13,5

Saadet Partisi - 0,8

Gelecek Partisi - 0,3

DEVA - 1,7

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter sistem mi?

Parlamenter sistem - 64,9

Cumhurbaşkanlığı sistemi - 29,1

Bilmiyorum - 6

Parlamenter sistem

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuz kime?

Mansur Yavaş - 59,3

Ekrem İmamoğlu - 52,1

Kemal Kılıçdaroğlu - 48,7 

Seçim anketi

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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