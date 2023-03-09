A101, bu perşembe günü kataloğunu yayınladı ve "A101'de bu hafta neler var?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Yayınlanan katalogla birlikte merak edilen sorulara cevap bulunmuş oldu. Ayrıca, bu perşembe A101'de kağıt havlu, toz deterjan gibi birçok ürün indirimli olarak satılacak. İşte 9 Mart A101 kataloğu...
Aktüel
09 Mart 2023 - 16:30
Bu perşembe A101'e gitmeyen pişman olur! 12'lisi 69,50 TL'ye satılacak
A101, kampanyaları ve indirimli ürünleriyle tanınan bir markadır ve kataloğu merak edilen konular arasındadır. 9 Mart Perşembe günü, A101 kataloğunu yayınladı ve perşembe gününden itibaren mağazalara gidenler indirimli ürünleri alabilecek.
Aktüel
09 Mart 2023 - 16:30