Bu perşembe A101'e gitmeyen pişman olur! 12'lisi 69,50 TL'ye satılacak







PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN A101’DE İNDİRİM OLACAK: 10 KİLOSU 175 TL’YE SATILACAK! BİTMEDEN GİDİP KAPIN

9 MART PERŞEMBE A101 KATALOĞU;







A101, bu perşembe günü kataloğunu yayınladı ve "A101'de bu hafta neler var?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Yayınlanan katalogla birlikte merak edilen sorulara cevap bulunmuş oldu. Ayrıca, bu perşembe A101'de kağıt havlu, toz deterjan gibi birçok ürün indirimli olarak satılacak. İşte 9 Mart A101 kataloğu...