





GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖRENLERİ İÇ ÇEKTİRDİ







Bu pozlarla sosyal medya sallandı! Victoria Bonya göğüs dekoltesi görenlere iç çektirdi! 'Baştan aşağıya harikasın' Rus model Victoria Bonya, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça gündemde olan bir isimdir. Bu yıl düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'ne katılan Bonya, göz alıcı bir tarzla dikkatleri üzerine çekti. Transparan bir elbise tercih eden Bonya, derin göğüs dekoltesiyle beğeni topladı. İşte detaylar...Rus model Victoria Bonya, Türkiye'de özellikle Burak Özçivit'e olan hayranlığıyla tanınmış ve sık sık sosyal medyada adından söz ettiren bir isimdir. Son olarak Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü model, giydiği özel kostümlerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle mavi renkte ve işlemeli olan transparan elbisesiyle büyük ilgi gören Bonya, derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla muhteşem bir görüntü sergiledi. İşte ayrıntılar...Takipçileri, cesur tarzını övgüyle karşılayarak "Harikasın", "Çok güzel görünüyorsun", "Büyülü bir kadınsın" gibi yorumlarla ünlü modele destek verdiler. 1979 doğumlu olan Victoria Bonya, Rusya'nın Krasnokamensk şehrinde dünyaya gelmiştir. Türkiye'de de sıkça gündeme gelen Bonya, önceden Burak Özçivit'in hayranı olduğunu gösteren fotoğraf beğenileri ve yorumlarıyla biliniyor.