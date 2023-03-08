Bu promosyonu alanlar bayram edecek! O banka tamı tamına 27 bin TL'yi tek seferde verecek! Cepler para dolacak













Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

Bingöl Özel İdaresi: 23.875 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü: 25.250 TL

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 21.950 TL

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 27.000 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 27.000 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi: 27.000 TL

Gaziantep Üniversitesi: 4 yıl, 35.000 TL

Şanlıurfa Harran Üniversitesi: 37.250 TL

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü: 19.205 TL

Türk Hava Yolları: 40.000 TL

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 20.362,50 TL

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü: 30.000 TL

Balıkesir Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 29.000 TL

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: 29.000 TL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 27.000 TL...

Promosyon anlaşmaları, bankaların müşteri portföylerini genişletmek ve çalışanları kendi bankalarına çekmek amacıyla yaptıkları anlaşmalar olarak bilinmektedir. Devlet kurumları, özel sektör firmaları ve belediyeler gibi kurumlar, çalışanlarına ek bir gelir sağlamak için bankalarla promosyon anlaşmaları yapabilmektedirler. Bu anlaşmalar, genellikle belirli bir süre için yapılır ve anlaşmanın süresi boyunca çalışanların hesaplarına belirli aralıklarla para yatırılır. Geçtiğimiz yıl ve 2023'ün ilk iki ayında, birçok kurum promosyon anlaşmalarını güncelledi ve çalışanlarına ciddi miktarlarda ek gelir sağladı. Bazı kamu kurumları ve özel sektör firmaları, çalışanlarına 20 bin lira civarında promosyon ödemesi yaparken bazıları da ihalede kıyasıya rekabete girerek 40 bin liranın üzerine çıkan promosyon ödemeleri gerçekleştirdi. Bazı bankalar ise, sayıları milyonları geçen memurları bünyelerine çekmek için ciddi miktarlarda ek ücret ödedi..Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü de son olarak 27 bin lira karşılığında promosyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, 2023'ten geçerli olmak üzere üç yıl boyunca personelin hesabına 27.000 TL tek seferde yatırılacak. 2022 yılı için ödenen 8500 TL ise iade edilmeyecek. Promosyonların hesaplara yatırılma tarihi ise önümüzdeki günlerde protokolün imzalanması sonrasında açıklanacak.. Özetle, promosyon anlaşmaları çalışanlar için ek bir gelir kaynağı sağlamaktadır ve bankaların müşteri portföylerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. Son dönemde yapılan anlaşmalar arasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 27 bin liralık promosyon anlaşması dikkat çekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin yeni promosyon tutarları açıklandı. İşte bazı kurumlardaki promosyon miktarları: