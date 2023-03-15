Bu promosyonu duyan inanamıyor! O bankadan EYT'lilere kallavi promosyon: Bakın kaç TL birden verecek!

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK'ya gelen başvuruların ardından EYT'li vatandaşlara müjdeli haber geldi. Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre promosyon tutarlarında güncelleme yapıldı. İlk etapta 2.25 milyon kişinin yararlanacağı EYT için rekor tanıtım açıklandı.
O BANKA EYT’LİLER İÇİN ÖYLE BİR PROMOSYON YAPTI Kİ! DUYAN KULAKLARINA İNANAMIYOR! İŞTE GÜNCELLENEN PROMOSYON DETAYI!
İŞ BANKASI'DAN EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ GELDİ!Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında Türkiye İş Bankası, EYT'li vatandaşlara müjdeli haber verdi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması beklenen EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, SGK tarafından başlatılan başvuru süreci ile ilgili işlemlerini tamamladılar. İş Bankası, bu durumdan etkilenen vatandaşlar için rekor düzeyde promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. İlk maaş ödemesinin nisan ayında yapılacağı belirtilirken, ülkedeki emekli sayısının 15 milyonu aşacağı öngörülüyor. Bankalar da bu durumdan etkilenerek, EYT'li vatandaşlar için rekabetçi promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor.
İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU
Türkiye İş Bankası, EYT düzenlemesinin kabul edilmesiyle birlikte promosyon miktarlarını güncelledi ve emekli vatandaşlara müjdeli haber verdi. Banka, promosyon rekabetini tekrar canlandırdı. Emekli vatandaşlara verilecek promosyon miktarları şu şekilde belirlendi: 3,500 TL üzeri aylık maaş alan emekli vatandaşlara 4,500 TL, 3,500 TL ile 7,500 TL arasında ancak 7,500 TL hariç olmak üzere maaş alan emekli vatandaşlara 5,250 TL, 7,500 TL ile 10,000 TL arasında ancak 10,000 TL hariç olmak üzere maaş alan emeklilere 6,750 TL, 10,000 TL ve üzerinde aylık maaş alan emekli vatandaşlara ise 7,500 TL promosyon verilecektir.
EMEKLİ PROMOSYONUNDAN NASIL FAYDALANILIR?
İş Bankası'nın emekli promosyonundan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında öncelikle emekli olunması gerekiyor. Ayrıca, promosyondan faydalanmak isteyen kişilerin 3 yıl boyunca banka aracılığıyla emekli maaşlarını almaya devam etmesine dair taahhüt imzalamaları gerekiyor. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde emekli vatandaşlar İş Bankası'nın sunduğu promosyon fırsatından yararlanabilecekler.