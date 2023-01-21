Bu rakam gram altın rekorunu beraberinde getirecek! Piyasa analistleri 1 Şubat 21:30'a dikkat çekti..







DOLARIN DÜŞMESİ ALTIN FİYATINI DESTEKLEDİ







ALTIN ​​FİYATINDA TAHMİNİ REKOR

PİYASAYA GÖRE FED FAİZ KARARI

FED GENEL DİREKTÖRÜ WALLER'DEN ÖNEMLİ MESAJ

Altın ve dolar/TL kurları 2023'te hareketliliğine devam ediyor. Aralık ayında kademeli olarak 18,60'tan 18,70'e yükselen dolar/TL kuru, yılbaşından bu yana 18,78'e yakın dar bir bantta. Ancak fiyat bu hafta 18.85'e yükseldi. Öte yandan Euro/TL bu hafta 20.40'ın üzerine çıktıktan sonra 20.33'te işlem görüyor. Gram bazında altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine güncellendi, dolar/TL sınırlı pozitiflik gösterdi ve altının onsu hafta boyunca 1.936 dolarda işlem gördü. Altının gram fiyatı 1.171 liraya yükselirken çeyrek Altın 1.959 TL, Cumhuriyet Altını ise 7.795 TL'de satıldı.Eylül ayında 20 yılın zirvesine ulaşan dolar endeksi yüzde 10'dan fazla düşerken, devam eden bu zayıflık, yıla yüzde 5'lik artışla başlayan altın fiyatlarını daha da destekledi. Piyasa analistleri, olası bir durgunluk durumunda doların daha da zayıf düşmesini beklediklerini söylediler. Circle Squared Alternative Investments CEO'su Jeffrey Sica, "Bir güvenlik açığı var. Piyasa düştüğünde altın fiyatı daha iyi görünüyor” dedi. Jeffrey Sica'ya göre yükseliş trendi daha da hızlanacak.Bu çerçevede teknik analist Avi Gilburt, bir açıklama yaparak altın fiyatlaırnda rekor tahminini söyledi. Gilburt, altın tahmininde altın fiyatlarının ons başına 2.428 dolara çıkmasını beklediğini söyledi. IG Market stratejisti Yeap Jun Rong ise "Altın bu yıl 2.000 dolar sınırını görebilir. Ancak bunu yapmak için ABD Merkez Bankası'nın mevcut piyasa faiz oranı artışı beklentilerini doğrulamak için keskin bir geri çekilmeye ihtiyacımız var" diye konuştu.Bu arada herkes ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düzenleyeceği Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında çıkması beklenen karara odaklandı. FED, ilk faiz toplantısı ile ilgili oturumunu 31 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. 1 Şubat tarihinde yapılan toplantının hemen ardından saat 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları dinlenecek.Fed Başkanı Christopher Waller, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Şubat'taki toplantısında faiz artırımlarını yavaşlatabileceklerini söyledi. Ancak enflasyona karşı zafer iddiasında bulunmak için henüz çok erken olduğunu iddia eden Walker, “Verilere baktığımızda ters rüzgarlar göreceğiz. Bu nedenle önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık bir artıştan yanayım. Sıkılaşmaya devam edilmesini destekliyorum” dedi. Waller ayrıca ekonominin yumuşak bir iniş yapabileceğini söyledi. Bu arada Kansas City Fed Başkanı Esther George, Bloomberg'e verdiği röportajda hizmet sektörünü eleştirerek, Fed'in fiyat baskılarının hafifleyip gevşemediğini görmek için "sabırlı" olması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu ayın sonunda istifa edecek olan George, "Enflasyon hala hedefimizin çok üzerinde" dedi. George, yüzde 2 hedefine ulaşılması için sabırlı olmak gerektiğini sözlerine ekledi.