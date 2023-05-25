Bu rakamlara araba kalmadı dedirten kampanya! Araba almak için arayışta olanlara büyük fırsat! 2023 Skoda Octavia fiyat listesi!













2023 SKODA OCTAVIA FİYAT LİSTESİ

Çek otomobil üreticisi Skoda tarafından üretilen Skoda Octavia, kompakt sedan otomobiller arasında popüler bir seçenek haline gelmiştir. Yenilikçi tasarımı, geniş iç mekanı ve yüksek performansıyla dikkat çeken Octavia, sürücülerin beğenisini kazanmayı başarmıştır.Skoda Octavia, modern ve şık bir görünüme sahip olan dinamik hatlarıyla göz alıcı bir otomobildir. Ön ızgarası, keskin farları ve agresif duruşuyla dikkat çeken Octavia, hem estetik açıdan çekici hem de aerodinamik yapısıyla yakıt verimliliği sağlayan bir tasarıma sahiptir. İç mekanı geniş ve ferah olan Octavia, kaliteli malzemeler ve özenli işçilikle lüks bir atmosfer sunar. Sürücü odaklı kumanda paneli ve ergonomik düzenlemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirirken konforlu bir sürüş sağlar. Yüksek kaliteli koltuklar ve geniş arka koltuk alanı, hem sürücüye hem de yolculara rahat bir seyahat imkanı sunar. Teknolojik açıdan da donatılmış olan Octavia, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen bir multimedya sistemiyle birlikte gelir. Navigasyon, Bluetooth bağlantısı ve arka görüş kamerası gibi özellikler, kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Kablosuz şarj, otomatik park sistemi, adaptif hız kontrolü ve şerit takip asistanı gibi özellikler de sürüş güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. Skoda Octavia, farklı motor seçenekleriyle performans konusunda da seçim imkanı sunar. Benzinli ve dizel motorlar arasından tercih yapabilirsiniz. Octavia'nın güçlü motorları, hızlanma, çekiş ve yakıt verimliliği gibi faktörlerde üstün performans sağlar, güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi sunar. Güvenlik açısından da önemli özelliklere sahip olan Skoda Octavia, çeşitli aktif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Çarpışma önleme, kör nokta uyarıları ve otomatik acil frenleme gibi özellikler, sürüş güvenliğini artırmayı hedefler. Standart olarak sunulan çift hava yastıkları, ABS ve elektronik denge kontrolü gibi pasif güvenlik önlemleri de Octavia'nın güvenlik standartlarını yükseltir. Skoda Octavia, şık tasarımı, geniş iç mekanı, yüksek performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken bir otomobildir. Hem şehir içi kullanıma uygunluğu hem de uzun yolculuklarda konforlu sürüş sağlamasıyla sürücüler arasında tercih edilen bir model haline gelmiştir.Skoda Octavia fiyat listesi aşağıdaki gibi güncellenmiştir: Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG: 964.400 Türk Lirası. Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.041.900 Türk Lirası. Skoda Octavia Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG: 1.086.400 Türk Lirası. Skoda Octavia Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.163.900 Türk Lirası. Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.329.900 Türk Lirası. Skoda Octavia RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4: 2.159.900 Türk Lirası. Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.329.900 Türk Lirası. Skoda Octavia Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: 1.369.900 Türk Lirası. Skoda Octavia Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4: 2.209.900 Türk Lirası. Skoda Octavia modelleri arasında tercih yaparken, fiyatlar yanı sıra aracın özellikleri, performansı ve kişisel tercihler de göz önünde bulundurulmalıdır. Skoda Octavia modelleri arasından seçim yaparken, fiyatların yanı sıra aracın özellikleri, performansı ve kişisel tercihler de göz önünde bulundurulmalıdır. Her model farklı özellikler ve donanımlar sunmaktadır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir.