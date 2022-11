Bu savurganlık pes dedirtti! Süperlüks arabalarla yapılan ralli şaşırtıyor.

Gumball 3000 organizasyonu, dünyanın en seçkin, gösterişli ve abartılı araba rallilerinden biri olarak göze çarpıyorİngiliz işadamı ve eski yarış pilotu Maximillion Cooper tarafından kurulan Gumball 3000 isimli etkinlik, adını ABD'de kıyıdan kıyıya yapılan yasadışı bir yarışı konu alan 1976 yapımı komedi filmi "The Gumball Rally" ile paylaşmaktadır. Bugüne dek New York, İbiza, Bükreş, Mikonos, İstanbul, Şangay ve Osaka gibi çok çeşitli yerleri kapsayan yarışa 50'den fazla ülke ev sahipliği yaptı.Açılış koşusu 1999 yılında Londra'dan başlayarak gerçekleştirilmiş ve aralarında model Kate Moss ve şarkıcı Kylie Minogue'un da bulunduğu ünlüler katılmıştır. "O zamanlar bu bir vizyondu" diyen Cooper, hem moda hem de yarış dünyasındaki yüksek sosyete bağlantılarını kullanarak sonraki yıllarda F1 pilotu Lewis Hamilton, aktörler David Hasselhoff ve Matthew Mc Conaughey, müzisyenler Xzibit ve Usher ve kaykay efsanesi Tony Hawk gibi isimleri organizasyona çekmeyi başardı. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen etkinlik Orta Doğu'da ilk kez Dubai'de gerçekleşti. "Muhtemelen son on yıldır bunun hakkında konuşuyorduk," diyen Cooper. "Bölge gelişiyor, pek çok farklı spor, müzik ve kültürel etkinliğe kucak açıyor ve bunun bir parçası olmak güzel." Aralarında Lamborghini, Ferrari ve Bugatti Divo'nun da bulunduğu araçlar Burj Park'tan yola çıktı ve başlangıç bayrağı Cooper'ın eşi Grammy ödüllü rapçi Eve tarafından sallandı. Rota, sürücüleri Umman'dan geçirdikten sonra BAE'ye geri dönerek 18 Kasım'da Abu Dabi'deki Formula 1 yarış hafta sonu öncesinde tamamlanacak. Sürücüler, Gumball 3000 Vakfı için para topluyor ve bu parayı imkanları kısıtlı gençlere daha fazla eğitim ve eğlence fırsatı sunan projelere dağıtıyor. Bu rotayı birkaç kez kendisi de kullanan Cooper, birçok Gumball sürücüsünü daha geniş bir bölgeye tanıttığına inanıyor.Hanan Mazouzi Sobati etkinlikte direksiyon başına geçecek az sayıdaki kadından biri. Dubai'nin tamamı kadınlardan oluşan ilk süper otomobil sahibi kulübü olan Arabian Gazelles'in kurucusu olan Sobati, BAE ve Umman'dan dokuz sürücünün yer aldığı The Purple Team için bir Alfa Romeo Stelvio kullanacak. Deneyimli bir ralli sürücüsü olan Sobati, belirli kontrol noktalarında sürücü sürelerini ölçen etkinliklere alışkın. Ancak Gumball 3000 tamamen farklı. "Bu daha çok, altı gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen meraklılarla tanışmak ve kaynaşmak için eğlenceli bir tur" diyor. Cooper için de etkinlik tam olarak bundan ibaret. "Her yıl inanılmaz bir grup insanı bir araya getiriyor" diyor. "Bu ağ sürekli büyüyor."