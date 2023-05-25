Bu sebzeyi tüketenler tüm hastalıklarından arınıyor! Binlerce yıl önce İbn-i Sina önerdi: Her derde deva







İBN-İ SİNA'NIN ÖNERDİĞİ BİTKİLER











İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı El-Kanun fi't-Tıb kitabında vücudu temizleyen ve sağlığa büyük faydalar sağlayan bitkiler hakkında bilgi vermiştir. Bu bitkiler, günümüzde hala kullanılan ve pek çok derde deva olan reçeteleriyle dikkat çekmektedir. İnsan sağlığına katkı sağlayan bu bitkiler, vücudun temizlenmesi ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir role sahiptir.İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği bitkiler arasında sedef otu bulunmaktadır. Sedef otu, damarların iç yüzeyini güçlendirerek kan dolaşımını düzenler ve öksürüğü keser. Ayrıca ıspanak da İbn-i Sina'nın önerdiği bitkiler arasındadır. Ispanak, E, C, B ve A vitaminleri ile magnezyum, demir ve kalsiyum gibi besin değeri yüksek bileşenler içerir. Göz sağlığını desteklemesinin yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.İbn-i Sina'nın bir diğer önerdiği bitki ise akasma'dır. Akasma, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçer. Ancak akasma bitkisi zehirli olduğundan, uzman kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Özellikle erkek genital hastalıkları için tedavi edici özelliklere sahiptir ve genital gücün artmasında da katkı sağlar. Yabani tere de İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen bitkiler arasında yer alır. Bu bitki iştah açıcı etkisiyle hazmı kolaylaştırır, bronşları temizler, öksürüğü söktürür ve böbreklerle idrar yollarını temizler. Ayrıca karaciğer hastalıklarına da fayda sağlar. Bu bin yıl öncesinden gelen reçeteler, günümüzde de hala kullanılmaktadır ve sağlık açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak bitkisel tedavilerde uzman görüşü almak ve doğru kullanımı sağlamak önemlidir.