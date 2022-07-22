GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:00

Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Geçtiğimiz sene başlayan orman yangınları bu sene de bölge bölge çıkmaya devam ediyor. Orman yangınları kontrol altına alınmak için canla başla çalışılırken bu sefer de İzmir'de yangın başladı. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:00
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Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor


Günlerdir İzmir ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Seferihisar ormanlarında çıkan yangın halkı korku ve üzüntüye sürükledi. Peki İzmir yangını ne durumda? İzmir yangını ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İzmir yangın

İzmir Seferihisar'da çıkan yangını kontrol altına alabilmek için 13 arazöz, 6 helikopter ve 2 uçak bölgeye gönderildi. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler mücadelelerine devam ediyor.



İzmir Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Buca yangını

Seferihisar yangınının yanında sabah saat 10.00 saatlerinde Buca Evka Mahallesi'nde otluk bir alanda da yangın çıktığı bilgisi gelmişti. Ekiplerin müdahalesi ile birlikte Buca'da çıkan yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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