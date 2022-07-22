Günlerdir İzmir ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Seferihisar ormanlarında çıkan yangın halkı korku ve üzüntüye sürükledi. Peki İzmir yangını ne durumda? İzmir yangını ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:00
Bu sefer de İzmir ormanları yanıyor! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Geçtiğimiz sene başlayan orman yangınları bu sene de bölge bölge çıkmaya devam ediyor. Orman yangınları kontrol altına alınmak için canla başla çalışılırken bu sefer de İzmir'de yangın başladı. Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 15:00