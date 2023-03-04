Bu sefer ev sahipleri yandı! O paranın tamamını geri vermek zorundalar: Kiracılar dikkat!







KONUTLAR YIKILDIYSA







DEPOZİTO VERİLİR Mİ?

KİRACI VEFAT ETTİYSE

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında binalar yıkılırken yıkılmayan binalar ise oldukça fazla hasar aldı. Bu tür konutların çoğunda kiracılar yer alırken hem kiracılar hem de ev sahipleri büyük hasar aldı. Kiracıların oturdukları ev yıkılmışsa yeni ev arayışları başladı. Ev sahiplerinin de kendilerine başka yerde ev araştırmaları başladı. İhtimaller doğrultusunda kiracıların ve ev sahiplerinin arasındaki değerlendirmelere karşılık olarak Prof. Dr. Erol Ulusoy önemi yerlerin altını çizdi.Yaşanan depremde bina tamamen yıkılmışsa ortada kiracı oturması için bir konut söz konusu değilse başkaca bir hukuki işletmeye gerek kalmadan kira sözleşmesi otomatik olarak sona erer. Kira sözleşmesinin feshine dair bildirim bulunmaya gerek dahi yoktur. Kiracının kira ödeme borcu bittiğinde kiralayan ve kiracı arasında daha söz konusu olduğunda ortada tahliye edilecek bir konut olmadığından dava konusuz kalarak red kararı alır.Kira sözleşmelerinde genellikle kiracının TBK md 342 gereğince en fazla 3 aylık net kira bedeli kadar kira güvencesinin verilmesi istenir. Kanunen kira güvencesinin kiracı ve ev sahibi adına açıldıysa banka hesabına yatırılması gerekir fakat genellikle ev sahipleri elden teslim alır. Kira güvencesi, kiracının kiralananı kanuna ve sözleşmeye aykırı kullanmasından dolayı neden olduğu zararın giderilmesi amacıyla kullanılır. Kiracının neden olduğu ve sorulu bulunduğu bir hasar ve zarar olmasıyla konut yok enkaza dönüşmesi gereken konut var.Konut yıkılmamış, hasarlı değil içince oturulabilir olduğu tespiti yapılmış ama kiracının vefatıyla bu durumda yasal mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine bakılarak en yakın fesih dönemi için sözleşeme feshedilir.