11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında binalar yıkılırken yıkılmayan binalar ise oldukça fazla hasar aldı. Bu tür konutların çoğunda kiracılar yer alırken hem kiracılar hem de ev sahipleri büyük hasar aldı. Kiracıların oturdukları ev yıkılmışsa yeni ev arayışları başladı. Ev sahiplerinin de kendilerine başka yerde ev araştırmaları başladı. İhtimaller doğrultusunda kiracıların ve ev sahiplerinin arasındaki değerlendirmelere karşılık olarak Prof. Dr. Erol Ulusoy önemi yerlerin altını çizdi.
Finans
04 Mart 2023 - 18:30
Bu sefer ev sahipleri yandı! O paranın tamamını geri vermek zorundalar: Kiracılar dikkat!
Ev sahipleri için kötü haber geldi. Çok sayıda şehrin etkilendiği büyük yıkama yol açan asrın felaketinden binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina ise yıkıldı. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağduriyet yaşarken kiracılar yeni ev bularak hasar alan binalardan taşınmak zorunda. Kiracıların ve ev sahiplerinin kafalarında ki soru işaretlerden birisi de depozito oldu. İşte, ev sahibi bu karar üzerine yandı.
Finans
04 Mart 2023 - 18:30