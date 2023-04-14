Bu sefer indirim haberi geldi! Aygaz, İpragaz, Milangaz, Bizimgaz tüp fiyatları düştü! Mutfak tüpü satışları artık bu fiyattan olacak







GÜNCEL TÜP FİYATLARI NEDİR?







Yüksek enflasyon nedeniyle tüp fiyatlarına zam gelmesi vatandaşları zor durumda bırakmıştı. Ancak son yapılan bir indirim, vatandaşların biraz olsun rahatlamasını sağladı. Güncel olarak Aygaz, Milangaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların mutfak tüpü fiyatları da değişti.Aygaz firmasının tüp fiyatlarına göre, 12 kg tombul tüpün fiyatı 355 Lira, 12 kg mini valfli uzun ev tüpünün fiyatı 350 Lira, maksi tombul tüpün fiyatı 375 Lira ve mini tüpün fiyatı 77 Lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Aygaz'ın 24 kg forklift tüpü ise 742 Liradan satışa sunulmaktadır. İpragaz firmasının tüp fiyatlarına göre, 2 kg küçük piknik tüpünün fiyatı 68 Lira, 12 kg klasik ev tüpünün fiyatı 340 Lira, 24 kg ticari tüpün fiyatı 687 Lira ve 45 kg sanayi tüpünün fiyatı 1.275 Lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, İpragaz'ın propan tüpü de 1.361 Lira fiyatla satışa sunulmaktadır. Milangaz firmasının tüp fiyatlarına göre, 2 kg küçük piknik tüpünün fiyatı 70 Lira, 12 kg uzun vanalı ev tüpünün fiyatı 361,50 Lira ve 12 kg tombul siboplu ev tüpünün fiyatı da 361,50 Lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Milangaz'ın 24 kg ticari tüpü de 720 Lira fiyatla satışa sunulmaktadır. Bizimgaz firmasının tüp fiyatlarına göre, 2 kg piknik tüpünün fiyatı 68 Lira, 24 kg ticari tüpün fiyatı 687 Lira ve 12 kg ev tüpünün fiyatı da 340 Lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bizimgaz'ın 45 kg sanayi tüpü 1.275 Lira, 45 kg propan sanayi tüpü ise 1.361 Lira fiyatla satışa sunulmaktadır. NOT: Bu fiyatlar il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir.