Bu sefer memurların yüzü gülecek! Zamlar belli oldu: İki katını bulacak!







MEMURLARIN ZAM ORANLARI DA BELİRLENİYOR







Vatandaş merakla yapılacak zamları araştırıyor. Kamı işçisine yapılan yüksek zam oranı sonrasında memur ve emeklilerin de umutları arttı! Peki ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL olarak belirlendi. 14 Mayıs genel seçimine sayılı günler kala vatandaşın ilgisini en çok maaş vaatleri çekerken memurlara yapılacak zamlar da belirlenmeye başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada memurlara haklarının verileceğini, Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı eklenerek zam yapılacağını söyledi. Aynı zamanda mamur zamlarıyla ilgili çalışmaların aylardır sürdüğünü, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini, ülkedeki tüm eksiklerin çözüleceğini söyledi.