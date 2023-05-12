EKONOMİ
12 Mayıs 2023 - 21:54

Bu sefer memurların yüzü gülecek! Zamlar belli oldu: İki katını bulacak!

Kamu işçilerine yapılan zamlar sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de memur zamlar olmuştu. Peki memurlara ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
12 Mayıs 2023 - 21:54
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Bu sefer memurların yüzü gülecek! Zamlar belli oldu: İki katını bulacak!


Vatandaş merakla yapılacak zamları araştırıyor. Kamı işçisine yapılan yüksek zam oranı sonrasında memur ve emeklilerin de umutları arttı! Peki ne kadar zam yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEMURLARIN ZAM ORANLARI DA BELİRLENİYOR

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL olarak belirlendi. 14 Mayıs genel seçimine sayılı günler kala vatandaşın ilgisini en çok maaş vaatleri çekerken memurlara yapılacak zamlar da belirlenmeye başladı. 



Memur Zamları Belirleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada memurlara haklarının verileceğini, Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payı eklenerek zam yapılacağını söyledi. Aynı zamanda mamur zamlarıyla ilgili çalışmaların aylardır sürdüğünü, kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini, ülkedeki tüm eksiklerin çözüleceğini söyledi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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