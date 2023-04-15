Bu sefer müjde öğrencilere: Siz de bayram harçlığı alabileceksiniz, hemen başvurun!

Her sene bayramlardan önce emekliye verilen ikramiyeler artık öğrencilere de verilecek. Peki kimler bayram harçlığından faydalanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞIRamazan Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilerin yüzünü güldürecek haberler de gelmeye başladı. Bu sene Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilere de 1000 TL bayram harçlığı verilmesi kararlaştırıldı. Henüz başvuruların hangi kanal aracılığıyla yapılacağına dair bir bilgi verilmedi. Ancak başvuru yapabilmek için öğrenci olduğunu kanıtlayan belgenin sunulması gerekecek.
Bu sene emekli bayram ikramiyeleri SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaşın hesabına 14 Nisan tarihinden itibaren, Emekli Sandığı emeklilerinin ise 19 Nisan tarihinden itibaren geçmeye başladı. Emekli bayram ikramiyeleri bu sene 1000 TL'den 2 bin TL'ye yükseltildi ve emekliler toplam 4 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Hükümet tarafından yapılan yeni çalışmalara göre öğrenciler için de bayram ikramiyesi çalışmaları yürütülüyor. Öğrencilere verilecek olan bayram ikramiyeleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılması ancak yakın zamanda konu ile ilgili açıklama yapılması ve öğrencilerin hesabına ödemelerin geçmesi bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde öğrencilere 1000 TL ödeme yapılması bekleniyor.