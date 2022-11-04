MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:11

Bu sefer sivri diliyle değil, dekoltesiyle dikkat çekti! Derin göğüs dekolteli yatak pozunu paylaşan Farah Zeynep Abdullah kendine hayran bıraktı

Ekranların sevilen ismi Farah Zeynep Abdullah, dün akşam 33. Ankara Film Festivali'nde ödül alan isimlerden biriydi. Geceye pudra tonlu dekolteli bir elbiseyle gelen oyuncu, göğüs dekoltesiyle adeta büyüledi.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 10:11
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Bu sefer sivri diliyle değil, dekoltesiyle dikkat çekti! Derin göğüs dekolteli yatak pozunu paylaşan Farah Zeynep Abdullah kendine hayran bıraktı


Son olarak Bergen isimli filmde rol alan ve büyük bir başarıya ulaşan Farah Zeynep Abdullah, 33. Ankara Film Festivali kapsamında Yeni Soluk Onur Ödülü'nü aldı. Ödül töreninde tercih ettiği elbisesiyle peri kızı gibi olan oyuncu, güzelliği ile herkesten geçer not aldı.

Ödül gecesinin ardından kendini dinlenmeye bırakan güzel oyuncu, göğüs dekolteli pudra pembe elbisesiyle yatakta çektiği karesini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.



 farah zeynep abdullah

AŞK HAYATI DA ÇOK KONUŞULUYOR

Sadece mesleğindeki başarısı değil aşk hayatı da çok konuşulan oyuncunun ismi son zamanlarda işletmeci Murat Evirgen'le anılıyordu. Beraber Yunanistan tatili yapan çifti, aynı konserden yaptıkları paylaşımlar ele vermişti.

Güzel oyuncu konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise "Sadece arkadaşız" demişti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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