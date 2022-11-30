'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!







“ Bu şehir yıprattı aga! “







Behzat Ç.’nin yeni kadrosunda yok yok!

Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç, üç yıl aranın ardından bir kez daha ekranlara geri dönüyor. Star TV ekranlarında uzun süre yayınlanan dizi 2013 yılında final yapmıştı. Behzat Ç hayranları dizinin yeniden çekilmesi konusunda ısrarcı olunca 2019’da ekranlara geri dönmüştü. BluTV platformunda bir sezon yayınlanan Behzat Ç’nin yeni sezonu ise bir daha çekilmedi. Geçtiğimiz aylarda Behzat Ç’nin yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Dizi bu kez Çekiç ve Gül: Behzat Ç olarak yine aynı platformda yayınlanacak. 6 Aralık Salı günü ilk bölümü ile sevenleriyle buluşacak olan dizi için geri sayım başladı.BluTV, sosyal medya hesaplarından Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Behzat Ç.’nin “ Cinayet Büro’nun çocuklarını en çok da bu şehir yıprattı aga! “ sözleriyle başlayan bir video yayımladı. Videonun yayınlanması ardından çok sayıda Behzat Ç hayranı sevince boğuldu. Paylaşımın altını yorum ve beğeni ile doldurdular.Ortaks Yapım tarafından hazırlanan BluTV’nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Behzat Ç’nin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler katıldı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi 6 Aralık Salı günü saat 19.00’da BluTV platformunda sevenleriyle buluşacak.