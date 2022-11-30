'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!

Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç, üç yıl aranın ardından bir kez daha ekranlara geri dönüyor. Star TV ekranlarında uzun süre yayınlanan dizi 2013 yılında final yapmıştı. Behzat Ç hayranları dizinin yeniden çekilmesi konusunda ısrarcı olunca 2019’da ekranlara geri dönmüştü. BluTV platformunda bir sezon yayınlanan Behzat Ç’nin yeni sezonu ise bir daha çekilmedi. Geçtiğimiz aylarda Behzat Ç’nin yeniden başlayacağı açıklanmıştı. Dizi bu kez Çekiç ve Gül: Behzat Ç olarak yine aynı platformda yayınlanacak. 6 Aralık Salı günü ilk bölümü ile sevenleriyle buluşacak olan dizi için geri sayım başladı.
“ Bu şehir yıprattı aga! “
BluTV, sosyal medya hesaplarından Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Behzat Ç.’nin “ Cinayet Büro’nun çocuklarını en çok da bu şehir yıprattı aga! “ sözleriyle başlayan bir video yayımladı. Videonun yayınlanması ardından çok sayıda Behzat Ç hayranı sevince boğuldu. Paylaşımın altını yorum ve beğeni ile doldurdular.