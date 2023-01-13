Bu şehirlerde sel seli götürecek! Dışarı çıkmadan aman dikkat: Gök yarılırcasına yağacak! İşte o iller







METEOROLOJİ BU SEFER KESİN UYARDI: ORTALIK SEL GİDECEK!

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI YAPILDI







13 OCAK BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabahın erken saatlerinde birçok il için uyarıda bulundu. Son gelen haberlere göre yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve bazı yerlerde şiddetli olacağı açıklandı. Birçok ili etkileyecek hava koşullarının detayları ve Meteoroloji olayları...Genel Müdürlüğü'nün son raporu haberimizde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve bölge bazında 13 Ocak 2023 hava durumu raporunu açıkladı. 3 il için turuncu kod uyarısı olduğu görüldü. Rüzgar şiddetinin özellikle Batı Akdeniz bölgesinde 70 km/sa hıza ulaşacağı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabahın erken saatlerinde birçok il için uyarıda bulundu. Son gelen haberlere göre yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve bazı yerlerde şiddetli olacağı açıklandı. Birçok ili etkileyecek hava koşullarının detayları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu haberimizde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü il ve bölge bazında 13 Ocak 2023 hava durumu raporunu açıkladı. 3 il için turuncu kod uyarısı olduğu görüldü. Rüzgar şiddetinin özellikle Batı Akdeniz bölgesinde 70 km/sa hıza ulaşacağı belirtildi.Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Hava durumu bu gece iç kesimler ve Muğla çevrelerinin çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. Kütahya ve Afyon'un çevre kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor.Batı Akdeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar aralıklı ve sağanak şeklinde olacak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanaklar oluşabilir. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Rüzgar ise doğu ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olacak. Bölgede ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklar oluşabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çok bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu ve sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı beklenen Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinde hava durumu tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak.Az bulutlu, bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Ağrı, Erzurum, Malatya ve Van ilçelerinde hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor.-Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısında yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. -Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. -Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.