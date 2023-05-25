Bu sene KPSS önlisans sınavına girecekler dikkat! ÖSYM duyurdu: Başvuru tarihi belli oldu

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber 2023/1 dönemi için başvurular 18 Ocak- 03 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Yapılan başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak. Detaylar haberimizde…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2023 / BİRİNCİ DÖNEM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuran adaylar sonuçlar hakkında bilgi istiyor. Mahalle bekçisi alımı başvuru sonuçlarını ve tarihini öğrenmek isteyenler için son durum haberimizde. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında bilinmesi gereken son durum... 18 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Çarşı ve Mahalle bekçisi başvuru sürecinin ardından sonuçlara dair merak artmaya başladı. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli bir güvenlik görevlisi, başvurusunun sonucunu öğrenmek istiyor. Güvenlik görevlilerinin işe alınması için yapılan başvurunun sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman açıklandığı sorusu büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte Polis Akademisi Başkanlığı`nın resmi internet sitesindeki son gelişmeler