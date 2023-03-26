Bu sıcaklar geçici, buz kestiren soğuklar geliyor! O günü işaret ettiler: 3 bölge için soğuk hava dalgası alarmı!







YAĞMUR BAŞLIYOR







ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR

Sıcak havalar sizi yanıltmasın. Kış yakında gelecek. Çarşamba günü dikkat edin. Kar 3 alanı birden kaplıyor. Hava tahmini, herkesin günlük rutinini etkileyen önemli bir konu haline geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirmeler yapılmış olup, önümüzdeki günlerde bazı illerimiz yağışlı hava görecek. Ayrıca uzmanlar bazı bölgelerimizde kar yağışı bekliyor.24 Mart Cumartesi gününden itibaren sağanak yağış doğu ve güneydoğu Anadolu'yu etkisi altına alacak. Pazar gününden sonra Marmara genelinde sağanak yağışlar, bazı iç Anadolu illeri ve Ege hariç yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.Meteoroloji dergisinin yayımladığı hava durumu raporuna göre 29 Mart Çarşamba günü kar, ülkemizin bazı illerinde etkisini hissettirecek. Marmara ve İç Anadolu'nun bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor. Edinilen bilgiye göre haftaya 19 derece sıcaklıkla başlayan İstanbul'da çarşamba günü 9 derece ve 10 derece düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile birlikte Edirne ve Doğu Anadolu kuzey kesimlerinin sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Haftalık hava durumu tahmini, 19 derece olan sıcaklığın hafta boyunca 9 dereceye kadar düşeceğini duyurdu. Doğu kesimlerde genel olarak mevsim normalleri civarında ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, salı günü batı kesimlerde önemli ölçüde azalacağı, ülkemiz genelinde ise mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.