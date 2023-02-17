EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 19:00

Bu sınava girecek olanlar dikkat! ÖSYM'den duyuru geldi: Başvurular başladı!

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan olan YDS için harekete geçildi. 15-27 Şubat tarihleri arasında YDS başvurularının yapılacağı duyuruldu. ÖSYM YDS başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte YDS başvurularına ilişkin detaylar.

EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 19:00
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Bu sınava girecek olanlar dikkat! ÖSYM'den duyuru geldi: Başvurular başladı!
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Her sene düzenlenen Yabancı Dil Sınavı için bu sene de başvuruların başlayacağı bilgisi verildi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı tarihi belli olurken hangi dillerde olacağı açıklandı. YDS başvurusu ne zaman başlıyor, ücret ne kadar? İşte, YDS başvurularına dair bilinmeyenler haberimizde.

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan YDS için adaylar başvurularını ÖSYM üzerinden online olarak yapabilecek. ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM resmi sayfasından başvurular tamamlanabilir.



YDS ne zaman?

YABANCI DİL SINAVI NE ZAMAN, ÜCRET NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 9 Nisan 2023 tarihleri arasında uygulanacaktır. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak olan sınavın başvuru ücreti ise 185 TL olarak açıklandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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