Her sene düzenlenen Yabancı Dil Sınavı için bu sene de başvuruların başlayacağı bilgisi verildi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı tarihi belli olurken hangi dillerde olacağı açıklandı. YDS başvurusu ne zaman başlıyor, ücret ne kadar? İşte, YDS başvurularına dair bilinmeyenler haberimizde.
EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 19:00
Bu sınava girecek olanlar dikkat! ÖSYM'den duyuru geldi: Başvurular başladı!
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan olan YDS için harekete geçildi. 15-27 Şubat tarihleri arasında YDS başvurularının yapılacağı duyuruldu. ÖSYM YDS başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte YDS başvurularına ilişkin detaylar.
EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 19:00