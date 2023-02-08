EĞİTİM
08 Şubat 2023 - 23:00

Bu sınavlara girecekler dikkat! ÖSYM son dakika duyurdu

ÖSYM'nin sınav takviminde değişiklik yapıldı. 2023 MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre yeniden düzenlendi. Revize edilen tarihler, haberin içinde yer alıyor.

EĞİTİM
08 Şubat 2023 - 23:00
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Bu sınavlara girecekler dikkat! ÖSYM son dakika duyurdu
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ÖSYM'nin sınav takviminde değişiklik yapıldı. 2023 MSÜ, TUS, STS ve YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre yeniden düzenlendi. Revize edilen tarihlerle ilgili en son haberler şu şekilde;

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığ, bazı sınav tarihlerinde değişiklik yaptı. ÖSYM,  yaptığı son açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınav başvurularının ve sınavların ertelendiği duyuruldu. Sonuç olarak, 2023 YÖKDİL/1, 2023 MSÜ, 2023 TUS 1. Dönem ve 2023 STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem başvuru tarihleri yeniden düzenlendi.



 

sınav


Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ( 2023-MSÜ )

 

Sınav Tarihi: 19.03.2023

Başvuru Tarihleri: 13.01.2023 - 09.02.2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem

 

Sınav Tarihi: 26.03.2023

Başvuru Tarihleri: 27.01.2023 - 09.02.2023

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem

 

Sınav Tarihi: 26.03.2023

Başvuru Tarihleri: 27.01.2023 - 09.02.2023

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1

 

Sınav Tarihi: 12.03.2023

Geç Başvuru Tarihleri: 

10.02.2023

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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