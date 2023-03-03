Bu sınavlara hazırlananlara kötü haber! ÖSYM duyurdu: Sınav takviminde yeni karar







ÖSYM SINAVLARI ERTELENİYOR







6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların detayları da netleşmeye başladı. Peki hangi illerde sınav olmayacak? Hangi illerde hangi sınavlar ertelendi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi 11 ili de derinden etkilemişti. Deprem felaketinden yaklaşık 13.5 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği öğrenildi. Deprem felaketi sonrasında ÖSYM tarafından uygulanan YKS ve LGS konularında değişikliğe gidilmiş ve LGS 8. sınıf ikinci dönem konuları, YKS 12. sınıf ikinci dönem konuları sınav konularından çıkarılmıştı. Bu karar sonrasında ÖSYM Başkanı da açıklamalar yaptı.ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy deprem bölgesinde 45 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği ve derinden etkilendiğini belirterek yapılan toplantılar sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde ve ilçelerinde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verildiğini açıkladı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar sınava girmek için tercih yaparken ülkedeki diğer sınav merkezleri için tercih yapabilecekler. Aynı zamanda bahsi geçen sınavlar için de deprem bölgesindeki adayların değerlendirmesi için geç başvuru tarihleri de açıklandı. Bu kapsamda MSÜ için 1-6 Mart, YÖKDİL/1 için 2-6 Mart, YDS/1 için 8-9 Mart, TUS/1 için 1-8 Mart arasında geç başvurular yapılabilecek.