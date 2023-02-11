YAŞAM
11 Şubat 2023 - 16:15

Bu siteler banka hesaplarını boşaltıyor! AFAD duyurdu: Sakın yapmayın

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgeye yardım etmek için seferberlik başlarken, dolandırıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Birçok vatandaşı dolandırmak için AFAD adı altında sahte bir internet sitesi oluşturan dolandırıcılar, Google reklamlarıyla en üst sıraya çıkmayı başardılar. Böylece, kredi kartı bilgilerini toplayan bu sahte internet sitesiyle vatandaşların kredi kartlarını boşaltıyorlar.

YAŞAM
11 Şubat 2023 - 16:15
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Bu siteler banka hesaplarını boşaltıyor! AFAD duyurdu: Sakın yapmayın


Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgeye yardım etmek için seferberlik başlarken, dolandırıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Birçok vatandaşı dolandırmak için AFAD adı altında sahte bir internet sitesi oluşturan dolandırıcılar, Google reklamlarıyla en üst sıraya çıkmayı başardılar. Böylece, kredi kartı bilgilerini toplayan bu sahte internet sitesiyle vatandaşların kredi kartlarını boşaltıyorlar.

SAHTE AFAD SİTESINE DİKKAT! REKLAM VERİP GOOGLE'DA EN ÜST SIRADA ÇIKTILAR, YARDIM ETMEK İSTEYENLERİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ TOPLADILAR

Türkiye geneline yayılan dolandırıcılar, AFAD adı altında sahte bir site açarak, yardım adı altında topladıkları paraları vatandaşları dolandırarak kasalarını doldurmaya çalışıyorlar. Bu dolandırıcılar kredi kartı bilgilerini almak için vatandaşlardan form şeklinde gösterilen alanda kredi kartı bilgilerini girilmesini istiyorlar. Kredi kartı bilgileri girildikten sonra ise kredi kartı sahibinin hesabı boşaltılıyor.



konut

ARAMA MOTORUNA REKLAM VERDİLER

İnternette bulunan dünyaca ünlü arama motoru Google üzerinden sahte sitelere tanıtım yayınlama yöntemiyle en üst sıraları hedef alarak daha fazla kullanıcıya ulaşarak daha çok insanı dolandırmak.

DAHA ÖNCE AFAD ADINA AÇILAN SAHTE SİTELER KAPATILDI

Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi, bağış toplamak için açılmış olan 6 sahte internet sitesini tespit etmiş ve erişimini engellemiştir. USOM, bu sitelerin yayınladığı mesajların güvenilir olmadığını ve bunların asılsız ve yanıltıcı olduğunu vurgulamaktadır. USOM, bağış toplamak için çalışmalarına devam ederken, bağış yapacak olanların dikkatli olmalarını ve lütfen sadece resmi AFAD bağış sayfalarını kullanmalarını önermektedir.

BİR KULLANICI O ANLARI TELEFONLA KAYIT ALTINA ALDI

Bir kullanıcı, sitenin açık olduğunu şüphe ettiğinde, cep telefonu kamerasını kullanarak açık olan pencereyi kayıt altına aldı.

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