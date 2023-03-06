Bu sitelere artık giremeyeceksiniz! Hepsi tek tek kapatıldı: Nedeni ise...







Türkiye'de yasadışı internet sitelerine yönelik baskılar yoğunlaşıyor







Ankara İl Jandarma Komutanlığı yasadışı web sitelerini kapattı

Türk makamları, online bahis ve +18 müstehcen içerik paylaşımı gibi yasadışı faaliyetlerde bulunan 341 web sitesinin kapatıldığını duyurdu. Sanal devriye, Jandarma Komutanlığı tarafından diğer yetkililerle koordineli olarak yürütülüyor.Hükümet, internetteki yasadışı faaliyetleri engelleme çabalarının bir parçası olarak sanal devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen son operasyonda 1.600'ün üzerinde web sitesi incelendi. Bunlardan 341'inin yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren yasadışı internet sitelerine karşı harekete geçti. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir operasyonda, online bahis ve +18 müstehcen içerik paylaşımı gibi yasadışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 341 web sitesi kapatıldı.