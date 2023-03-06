Bu sitelere artık giremeyeceksiniz! Hepsi tek tek kapatıldı: Nedeni ise...

Türk makamları, online bahis ve +18 müstehcen içerik paylaşımı gibi yasadışı faaliyetlerde bulunan 341 web sitesinin kapatıldığını duyurdu. Sanal devriye, Jandarma Komutanlığı tarafından diğer yetkililerle koordineli olarak yürütülüyor.
Türkiye'de yasadışı internet sitelerine yönelik baskılar yoğunlaşıyor
Hükümet, internetteki yasadışı faaliyetleri engelleme çabalarının bir parçası olarak sanal devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen son operasyonda 1.600'ün üzerinde web sitesi incelendi. Bunlardan 341'inin yasadışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.