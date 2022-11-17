MEDYA
17 Kasım 2022 - 12:29

Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...

Arka Sokaklar dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Kanal D'nin fenomen yapımı ekranlarda olmayacak.

MEDYA
17 Kasım 2022 - 12:29
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Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...


Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’dan sevenlerini üzen haber geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ekran serüvenine ara veriyor. Dizinin sıkı takipçileri dizinin ara vermesine anlam veremezken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Arka Sokaklar’a uzun bir ara!

2006 yılından bu yana ekrana ara vermeden yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, ekranların en uzun süre devam eden dizisi olarak tarihe geçti. Her sezon yenilenen kadrosuyla izleyici ile buluşan dizi bu sefer ekrana uzun bir süre ara verecek.



Arka Sokaklar dizisi 45 gün boyunca ekranlarda olmayacak. Dizinin ara verme nedeni olarak yapımcıların Kanal D’den para alamaması olarak iddia edilmişti. Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erler Film yetkilileri kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiaları yalanlarken dizinin 45 gün ekranlara ara vereceğini doğruladı.

Arka sokaklar

Arka Sokaklar neden ara veriyor?

Arka Sokaklar’ın kanaldan para alamadığı için ekranlara ara vereceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktıktan sonra gerçek neden de öğrenildi. Ara verme kararının dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun kararı olduğu anlaşıldı. Daha önce 10. Sezonda da ekrana ara veren dizinin şu an yalnızca bir adet yeni bölümü bulunuyor.

Kanal D’nin stoktaki bir bölümü de yayınladıktan sonra nasıl bir politika uygulayacağı ise merak konusu oldu. Dizinin hayranları ara verme kararına oldukça üzüldüklerini belirtirken bu kararın ardından dizi tamamen mi final yapacak yoksa kaldığı yerden sezona devam mı edecek bilinmiyor. Ayrıca dizinin kadrosundan ayrılmak isteyen oyuncuların olduğu da konuşulan iddialardan biri.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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