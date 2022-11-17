Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’dan sevenlerini üzen haber geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ekran serüvenine ara veriyor. Dizinin sıkı takipçileri dizinin ara vermesine anlam veremezken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Arka Sokaklar’a uzun bir ara!2006 yılından bu yana ekrana ara vermeden yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, ekranların en uzun süre devam eden dizisi olarak tarihe geçti. Her sezon yenilenen kadrosuyla izleyici ile buluşan dizi bu sefer ekrana uzun bir süre ara verecek.
Arka Sokaklar dizisi 45 gün boyunca ekranlarda olmayacak. Dizinin ara verme nedeni olarak yapımcıların Kanal D’den para alamaması olarak iddia edilmişti. Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Erler Film yetkilileri kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiaları yalanlarken dizinin 45 gün ekranlara ara vereceğini doğruladı.