Bu soruların yanıtı sadece üstün zekalılar verebiliyor! Baş ağrıtan matematik testini çözmek için 30 saniyeniz var!







MANTIK SORULARI







Cevap:7 Isabella 4 rakamından hoşlanıyor ama 5'i sevmiyor. 121'i beğeniyor ama 122'den hoşlanmıyor. Bu şartlarda Isabella 3600 ile 400 arasından hangisini seçer? Cevap: 3600

Cevap: 55

Cevap: Hayır çünkü gri fillerin sayısı ile ilgili soruda yeterli bilgi yok.

Cevap: Şeftali çekirdekli meyve olduğu için

Cevap: 30





Cevap: LAASAK

Cevap: Haziran çünkü tek o ayda 30 gün var.

Sosyal medya üzerinde son günlerde gündemde olan zeka testleri, bulmacalar ve optik illüzyon testlerinin yanı sıra şimdilerde ise mantık soruları ön plana çıktı. Basit gibi görülse de birçoğu zekaları zorlayan seviyelere gelirken zorlu düşünme, mantık ve dikkat görevleri içeren bu testleri sadece üstün zekalılar çözebilir. işte zekaları zorlayan bu testler haberimizde...Boşluğa hangi sayı gelmelidir?1,10,2,9,5,8,7,__,9,6990'ın üçte birinin üçte birinin yarısı kaç eder?Bir ormanda 900 tane fil vardır. Bu fillerin bazılarında pembe ve gri çizgiler varken, bazıları tamamen pembe, bazıları ise tamamen gri. Eğer bu fillerin üçte birinin tamamı pembe ise 300 tanesi tamamen gri olduğu doğru mudur?Hangisi diğerlerinden farklıdır? Armut Elma Portakal Şeftali Domates20 yaşındaki Emma, Jason'ın 4 katı yaşındadır. Emma kaç olursa Jason'un iki katı yaşında olur? 40 28 30 32Eğer ''ALASKA'' 474324 olarak kodlanırsa, 744342 aşağıdakilerden hangisi? LAASAK LAAKAS KAASAL SAALAKHangisi diğer dördünden farklıdır? Mart Temmuz Haziran Ağustos Mayıs