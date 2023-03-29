YAŞAM
29 Mart 2023 - 18:00

Bu soruların yanıtı sadece üstün zekalılar verebiliyor! Baş ağrıtan matematik testini çözmek için 30 saniyeniz var!

Beyin yakan mantık soruları kafaları karıştırmaya başladı. 50 kişiden yalnızca 3 kişi başarıyla sonuca ulaşırken bu sorular sosyal medyayı allak bullak etti. Verilen soruları çözmeniz için sadece 40 saniye süre verildi. İşte ortalığı karıştıran mantık soruları haberimizde.

YAŞAM
29 Mart 2023 - 18:00
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Bu soruların yanıtı sadece üstün zekalılar verebiliyor! Baş ağrıtan matematik testini çözmek için 30 saniyeniz var!
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Sosyal medya üzerinde son günlerde gündemde olan zeka testleri, bulmacalar ve optik illüzyon testlerinin yanı sıra şimdilerde ise mantık soruları ön plana çıktı. Basit gibi görülse de birçoğu zekaları zorlayan seviyelere gelirken zorlu düşünme, mantık ve dikkat görevleri içeren bu testleri sadece üstün zekalılar çözebilir. işte zekaları zorlayan bu testler haberimizde...

MANTIK SORULARI

Boşluğa hangi sayı gelmelidir?



1,10,2,9,5,8,7,__,9,6

Cevap:7

Isabella 4 rakamından hoşlanıyor ama 5'i sevmiyor. 121'i beğeniyor ama 122'den hoşlanmıyor. Bu şartlarda Isabella 3600 ile 400 arasından hangisini seçer?

Cevap: 3600

990'ın üçte birinin üçte birinin yarısı kaç eder?

Cevap: 55

Bir ormanda 900 tane fil vardır. Bu fillerin bazılarında pembe ve gri çizgiler varken, bazıları tamamen pembe, bazıları ise tamamen gri. Eğer bu fillerin üçte birinin tamamı pembe ise 300 tanesi tamamen gri olduğu doğru mudur?

Cevap: Hayır çünkü gri fillerin sayısı ile ilgili soruda yeterli bilgi yok.

Hangisi diğerlerinden farklıdır?

Armut

Elma

Portakal

Şeftali

Domates

Cevap: Şeftali çekirdekli meyve olduğu için

20 yaşındaki Emma, Jason'ın 4 katı yaşındadır. Emma kaç olursa Jason'un iki katı yaşında olur?

40

28

30

32

Cevap: 30

Mantık soruları

Eğer ''ALASKA'' 474324 olarak kodlanırsa, 744342 aşağıdakilerden hangisi?

LAASAK

LAAKAS

KAASAL

SAALAK

Cevap: LAASAK

Hangisi diğer dördünden farklıdır?

Mart

Temmuz

Haziran

Ağustos

Mayıs

Cevap: Haziran çünkü tek o ayda 30 gün var.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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