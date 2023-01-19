Bu soruyu çözebilenin sayısı çok az! En kısa ama en zor IQ ölçen test: Pratik zekalılar tıkıt tıkır çözüyor!







PROFESÖR FREDERİCK ZEKA TESTİ

Sorular:







Cevaplar:

2005 yılında Profesör Frederick tarafından geliştirilen dünyanın en kısa IQ testi bugün hala kullanılmaktadır. Bilişsel refleks testi olarak da bilinen bu test yalnızca üç sorudan oluşturulmuş.1) Bir sopa ve bir topun maliyeti 1,10 dolardır. Sopa toptan 1.00$ daha pahalıysa, topun maliyeti ne olur?2) 5 makine 5 ürünü 5 dakikada üretiyorsa, 100 makinenin 100 ürünü üretmesi ne kadar sürer? 3) Nilüferlerle kaplı bir gölde bu çiçekler her gün iki katına çıkar. Lotusun gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, nilüferin gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?1- Birçok kişi cevabın 10 sent olduğunu düşünse de bu cevap yanlıştır. Birinci sorunun aslında doğru cevabı şudur: Çubuğa x dersek ve sopanın değeri toptan 1$ fazla ise, x+1 olur. Bu durumda sopa ve topun fiyatı 2x+1 olacaktır. Burada elde edilen sonuçlarla sorudan elde edilen bilgiler sayesinde cevaba ulaşmak için atılması gereken adımlar var. 2x+1= 1.10 dolar 2x= 1.10 dolar – 1 2x= 0.10 Penny x= 0.05 Penny 2- Birçok insan cevabın 100 olduğunu düşünse de bu doğru değil. 5 makine 5 ürünü 5 dakikada üretebiliyorsa, 100 makine aynı anda 5 dakikada 100 ürün üretebilir. 3- Çoğu kişi yarım dediği için 48'i 2'ye bölüp 24 gün sonra sonucu bul. Ama bu da iyi bir cevap değil. Çünkü burada cevabı bulabilmek için çiçek büyümesini orantılı olarak düşünmelisiniz. Cevap ne olursa olsun, yarım gün boyunca tamamen çiçeklerle kaplanmadan önce dolduruldu. Bu nedenle cevap 48-1=47'dir.