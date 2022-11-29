MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 19:02

Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!

Türkücü Nihat Doğan sosyal medyada gündem oldu. Bahar Candan'ın annesi Umut Doğan ile aralarında çıkan iddialar ortalığı karıştırdı. İşte konunun detayları...

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 19:02
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Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!


Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda 5 milyon liraya Ataköy’de bir güzellik merkezi satın almıştı. Zarara uğrayan ünlü isim, marka sahibi Sevim Alan ile birbirine düştü. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada, ortaya herkesi şaşırtan bir iddia atıldı.

Marka sahibi Sevim Alan Nihat Doğan için 6 milyon liralık bir zararı olduğunu ve bunun Doğan’ın fiş ve fatura kesmemesinden kaynaklandığını söylemişti. Nihat Doğan ise karşı hamle olarak hakaretler yağdırdı. Sosyal medyada birbirine giren iki isimden Sevim Alan şok bir iddiada bulundu.

Bahar Candan’ın annesi ile…



Sevim Alan’ın iddialarına göre, Al Sana Haber’de sunuculuk yaptıkları sırada Nihat Doğan ile Bahar Candan’ın annesi Umut candan kuliste birlikte oldu. Alan paylaşımına “ Sen nasıl bir sapıksın, karaktersizsin “ ifadelerini ekledi.

Sevim Alan, “ Bahar Candan’ın annesi ile videosunu izledim. Ben bu adamın kuliste Seyhan Soylu’nun televizyonunda telefon çalındığında polisler bakarken “ dedi.

nihat doğan

“ Üremek için kullandı “

Sevim Alan ile olan kavgasının ardından Seyhan Soylu ve diğer yorumculara hakarette bulunan Nihat Doğan için bir iddia daha bulunuyor. Seyhan Soylu, Nihat Doğan’ın Sevim Alan’ı hala unutamadığı için hamile eşi tarafından suçlandığını, “ Beni üremek için mi kullandın? “ diyerek evi terk ettiğini söyledi.

İddialar karşısında herkes şaşkına dönerken Nihat Doğan, eşi ve Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’dan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada da gündem oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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