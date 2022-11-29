Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda 5 milyon liraya Ataköy’de bir güzellik merkezi satın almıştı. Zarara uğrayan ünlü isim, marka sahibi Sevim Alan ile birbirine düştü. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada, ortaya herkesi şaşırtan bir iddia atıldı. Marka sahibi Sevim Alan Nihat Doğan için 6 milyon liralık bir zararı olduğunu ve bunun Doğan’ın fiş ve fatura kesmemesinden kaynaklandığını söylemişti. Nihat Doğan ise karşı hamle olarak hakaretler yağdırdı. Sosyal medyada birbirine giren iki isimden Sevim Alan şok bir iddiada bulundu.
Bahar Candan’ın annesi ile…
Sevim Alan’ın iddialarına göre, Al Sana Haber’de sunuculuk yaptıkları sırada Nihat Doğan ile Bahar Candan’ın annesi Umut candan kuliste birlikte oldu. Alan paylaşımına “ Sen nasıl bir sapıksın, karaktersizsin “ ifadelerini ekledi. Sevim Alan, “ Bahar Candan’ın annesi ile videosunu izledim. Ben bu adamın kuliste Seyhan Soylu’nun televizyonunda telefon çalındığında polisler bakarken “ dedi.