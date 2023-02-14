Bu tahmin tutarsa altın sahipleri yaşadı! Altın fiyatlarında yok artık dedirten tahmin! Bunu bilmeden sakın kuyumcuya gitmeyin!







GRAM ALTIN FİYATI İÇİN KALP KRİZİ GEÇİRTECEK AÇIKLAMA! O RAKAMLARI GÖRÜRSE SAKIN ALMAYIN!







GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ATA ALTIN BUGÜN KAÇ LİRA?

Gram altının fiyatı son birkaç günde hızla yükselişe geçti. Bu durum piyasa analizcilerini de harekete geçirdi ve son tahminleri yakın zamanda ortaya çıktı. Analizlerin sonucunda, altın yatırımcıları için rekor fiyat seviyesinin beklenmesi düşünülüyor. Bu nedenle, altın yatırımcılarının yapılan yorumları iyi analiz etmeleri ve bu yorumları göz önünde bulundurarak yatırım yapmaları isteniyor. Yatırımcılar rakamları görüp almamalılar, çünkü bu durum kalp krizi geçirtecek bir açıklama olacaktır.Piyasa analizcilerinin altında yeni fiyat beklentilerinin olduğu söyleniyor. Gram altın fiyatı 1090 Türk lirasından başlayarak son günlerde artış göstererek, yeni rekorların kırılması muhtemel. Buna karşılık, altın fiyatlarının değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bu konuda uzmanlardan tavsiyeler arayışında. Uzmanların son tahminleri kısa süre önce geldi ve bu tahminler, gram altın fiyatının 1100 Türk lirasının üzerine çıkabileceği yönünde. Bu yeni fiyat beklentisi, altına olan talep artışının devam edeceği anlamına geliyor. Yatırımcılar, bu yeni fiyatlarında etkili olmak istiyorlar ve uzmanların tavsiyelerini inceleyerek, kararlarını vermekteler.Alış fiyatı: 1.135,11 TL Satış fiyatı: 1.149,87 TLYeni çeyrek alış fiyatı: 1.859 TL Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.879 TL Eski çeyrek alış fiyatı: 1.848 TL Eski çeyrek satış fiyatı: 1.879 TLYeni yarım alış fiyatı: 3.719 TL Yeni yarım satış fiyatı: 3.748 TL Eski yarım alış fiyatı: 3.685 TL Eski yarım satış fiyatı: 3.747 TLYeni tam alış fiyatı:7.416 TL Yeni tam satış fiyatı: 7.491 TL Eski tam alış fiyatı: 7.381 TL Eski tam satış fiyatı: 7.473 TLYeni Ata altın alış fiyatı: 7.614 TL Yeni Ata altın satış fiyatı: 7.685 TL Eski Ata altın alış fiyatı: 7.610 TL Eski Ata altın satış fiyatı: 7.685 TLYeni Ata beşli altın alış fiyatı: 37,939 TL Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 38.302 TL Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 37,944 TLEski Ata beşli altın satış fiyatı: 38.249 TLYeni gremse altın alış fiyatı: 18.455 TL Yeni gremse altın satış fiyatı: 18.749 TL Eski gremse altın alış fiyatı: 18.428 TLEski gremse altın satış fiyatı: 18.688 TL