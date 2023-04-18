Bu tahmini duyan kuyumcuya koşacak! O seviyeye ramak kaldı: Altın uzmanından inciler!







2 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ







UZMAN İSİMDEN ALTIN HAKKINDA YENİ TAHMİNLER





Kolçak, bu tahminini altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen birkaç faktöre dayandırdı. Özellikle jeopolitik risklerin artması, ABD dolarındaki düşüş ve merkez bankalarının faiz politikalarının gevşemesi gibi faktörlerin altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çeken Kolçak, yatırımcıların bu yükseliş trendinden faydalanabileceklerini belirtti.Altın fiyatları Cuma günü yüzde 2'den fazla bir düşüşle ons başına 2000 doların altına kadar geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların ekonomik görünüm ve para politikasındaki değerlendirmelerinin yanı sıra doların toparlanması nedeniyle gerçekleşti. Ancak, hafta kapanışı öncesi bir parça toparlanarak 2.004 dolarda kalmayı başardı. Altın piyasasında ABD verileri öncesinde 2.050 dolar sınırına kadar yükseldi ancak geri çekildi. Altın fiyatları arka arkaya üç günlük artışın ardından düşüş düzeltmesi yaparken, doların toparlanması ve yüksek getiriler külçe üzerinde baskı oluşturdu. ABD perakende satışları da Mart ayında aşağı yönlü şaşırttı. Piyasada Fed'in önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı beklentisi devam ediyor ancak bundan sonra sıkılaştırma döngüsünü duraklatabileceğine dair artan beklentiler var. FXStreet yazarı Mike Gleason, yüksek faiz oranlarının sonuçları henüz tam olarak ekonomiye yansımadığını söylerken, yüksek oranda kaldıraçlı finansal kurumların savunmasız olmaya devam ettiğini belirtti. Cuma günkü düşüşe rağmen, altın külçesi haftalık yüzde 0,8 yükseldi ve zayıf dolar ve önde gelen merkez bankalarının sıkılaştırmanın sonuna yaklaştığına dair beklentilerin etkisiyle geçen yılın Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere yakın duruyor.Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yaptığı yeni tahminlerle altın piyasası için olumlu bir tablo çiziyor. Youtube kanalı üzerinden konuşan Kolçak, artık Fed faizlerinin artırması ya da düşürmesinin altına etkisinin olmadığını ifade ediyor. Kolçak'a göre, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecek ve bugünkü veriler de bu yönde işaret ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte diğer para birimleri değer kazandı ve altın fiyatları da zirve seviyelere yaklaşıyor. Kolçak, altının ons başına 2070 dolarlara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor ve gram altında da rekorlar beklediğini belirtiyor. Ancak bu, bir yatırım tavsiyesi değil, yatırımcıların beklediği seviyeler olarak ifade ediliyor. Sonuç olarak, Kolçak'ın açıklamaları altın piyasasında heyecan yaratmış durumda ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.