Bu tahmini duyan kuyumcuya koşacak! O seviyeye ramak kaldı: Altın uzmanından inciler!

Kolçak, bu tahminini altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen birkaç faktöre dayandırdı. Özellikle jeopolitik risklerin artması, ABD dolarındaki düşüş ve merkez bankalarının faiz politikalarının gevşemesi gibi faktörlerin altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çeken Kolçak, yatırımcıların bu yükseliş trendinden faydalanabileceklerini belirtti.
2 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ
Altın fiyatları Cuma günü yüzde 2'den fazla bir düşüşle ons başına 2000 doların altına kadar geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların ekonomik görünüm ve para politikasındaki değerlendirmelerinin yanı sıra doların toparlanması nedeniyle gerçekleşti. Ancak, hafta kapanışı öncesi bir parça toparlanarak 2.004 dolarda kalmayı başardı. Altın piyasasında ABD verileri öncesinde 2.050 dolar sınırına kadar yükseldi ancak geri çekildi. Altın fiyatları arka arkaya üç günlük artışın ardından düşüş düzeltmesi yaparken, doların toparlanması ve yüksek getiriler külçe üzerinde baskı oluşturdu. ABD perakende satışları da Mart ayında aşağı yönlü şaşırttı. Piyasada Fed'in önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artırımını yapacağı beklentisi devam ediyor ancak bundan sonra sıkılaştırma döngüsünü duraklatabileceğine dair artan beklentiler var. FXStreet yazarı Mike Gleason, yüksek faiz oranlarının sonuçları henüz tam olarak ekonomiye yansımadığını söylerken, yüksek oranda kaldıraçlı finansal kurumların savunmasız olmaya devam ettiğini belirtti. Cuma günkü düşüşe rağmen, altın külçesi haftalık yüzde 0,8 yükseldi ve zayıf dolar ve önde gelen merkez bankalarının sıkılaştırmanın sonuna yaklaştığına dair beklentilerin etkisiyle geçen yılın Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere yakın duruyor.