Bu tarif börekçileri bile kıskandırıyor! El açması sanılan Sariyer böreği için 20 dakikanız yeterli!







SARIYER BÖREĞİ MALZEMELERİ TARİFİ











Türk mutfağında böreğin önemli bir yeri vardır. Çeşitli sebzeler ve etler kullanılarak hazırlanan börekler, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar her öğünde tercih edilen lezzetli atıştırmalıklardır. Sarıyer böreği ise bu lezzetler arasında özel bir yere sahiptir ve hemen hemen herkes tarafından beğenilerek tüketilen bir börek çeşididir.Sarıyer böreği, Türkiye'nin dört bir yanındaki fırınlarda satılan bir lezzettir. Ancak evde pratik bir şekilde yapmak isteyenler için kolay bir tarif bulunmaktadır. Bu tarifle Sarıyer böreği hızlı bir şekilde hazırlanabilir ve lezzetiyle kesinlikle doyum olunmaz. İşte Sarıyer böreği tarifi ve malzemeleri:Sarıyer Böreği Malzemeleri: 25 adet baklavalık yufka İç Harcı İçin: 500 gram orta yağlı kıyma 2 adet orta boy soğan 1 tatlı kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı 50 gram dolmalık fıstık 50 gram kuş üzümü 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz Sosu İçin: 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı zeytinyağı 100 gram eritilmiş tereyağı Sarıyer Böreği Tarifi: Sarıyer böreğini hazırlamaya iç harçla başlayın. Bir tencereye zeytinyağını alın ve üzerine kıymayı ekleyin. Kıymayı kavurduktan sonra doğranmış soğanı da ekleyerek kavurma işlemini sürdürün. Ardından dolmalık fıstık, kuş üzümü ve baharatları da ilave edin. Biraz daha kavurduktan sonra iç harcı ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Bir kapta sos için gerekli olan tüm malzemeleri birleştirin ve karıştırın. Yufkaları tezgaha serin. İlk yufkanın üzerine sos gezdirin ve ardından ikinci yufkayı alıp üzerine sürdüğünüz sostan dökün. Bu işlemi her yufka için tekrarlayın. Beşinci kat yufkanın üzerine ise iç harcı ekleyin. Yufkayı sıkıca sarıp U şekline getirerek yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan sosu böreğin üzerine sürün ve önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Sarıyer böreği altın rengini aldığında fırından çıkarın ve dilimleyerek servis yapın. Bu pratik tarifle Sarıyer böreğini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinizi veya ailenizi lezzetli bir börek ile şaşırtabilir ve bu lezzeti doyasıya tadabilirsiniz. Afiyet olsun!