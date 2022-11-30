Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 17:10

Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!

Özellikle çayların yanına atıştırmalık tarif arayışında olanlara mükemmel bir havuçlu kek tarifiyle geldik. Havuçlu tarçınlı kek tarifi merak edenler için malzemeler ve püf noktaları haberimizde yer alıyor

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 17:10
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Bu tarif sayesinde çay saatleri dolu dolu geçecek! Tarçınlı havuçlu keki hiç böyle yemediniz!


Çay saatlerini keyifli hale getirecek bu tarif mutfakta çok zaman kaybetmek istemeyenler için büyük fırsat. Tarçınlı havuçlu kek ve limon aramalı bu tarif zengin malzemelere ev sahipliği yapıyor. Pratik ve lezzetli tarçınlı havuçlu kek malzemeleri ve yapılışı haberimizde...

TARÇINLI HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ

3 adet rendelenmiş havuç



3 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

2,5 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

TARİFİ:

Derin bir kabın içerisine şeker ve yumurta alınarak beyazlayana kadar çırpılır. Köpüren karışımın içerisine ise yağ, süt ve limon kabuğu eklenerek tekrar karıştırılır. Kuru malzemeler olan un, kabartma tozu, vanilin, tarçın eklenir ve mikser yardımıyla çırpmaya devam edilir. Ceviz içi karşımıza dahil edildikten sonra ise spatula yardımıyla karıştırılır. Yağlanan kek kalıbına kek harcı dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika pişmeye bırakılır. Kek oda sıcaklığında geldikten sonra kalıptan çıkarılarak servis edilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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