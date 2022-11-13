Bu tarif sevmeyenlere bir parmak yedirtir! Brokoli çorbasını hiç bu kadar lezzetli yemediniz! Tam kıvamında brokoli çorba tarifi

Kış aylarında her sofrada bulunan çorbalar içimizi ısıtırken alışılmışın dışında çorba tatları için brokoli tavsiye edilmektedir. Şifa deposu olan brokoli çorbası yapılışının kolaylığının yanı sıra lezzetiyle de herkesin beğenisi topluyor. Brokoli çorba malzemeleri ve yapılışı haberimizde yer almaktadır BROKOLİ ÇORBA MALZEMELERİ -500 gr brokoli -7 su bardağı su -1 yemek kaşığı zeytinyağ -1 yemek kaşığı tereyağ -1 yemek kaşığı un -1,5 yemek kaşığı tuz -1/2 çay kaşığı karabiber BROKOLİ ÇORBA YAPILIŞI Küçük parçalara ayrılan brokolileri 7 su bardağı su ile haşlamaya bırakılır ve haşlanan brokoliler bir kenara alınarak suyu ise dökülmeden saklanır. Derin bir tencere içerisine tereyağ ve zeytinyağ alınır eritildikten sonra un ilave edilir. Unun kokusu çıkana kadar kavrulma işlemi devam eder. Kavrulan unun üzerine kenara ayrılan su yavaş yavaş eklenerek çırpılır. Suyun kaynamasından sonra brokoliler tencereye ilave edilir. Kaynama işlemleri bittikten sonra kıvamının püsürsüz olması için blendar ile geçilir devamında ise tuz karabiber eklenerek servis edilir. Afiyet olsun