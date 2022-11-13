Kış aylarında her sofrada bulunan çorbalar içimizi ısıtırken alışılmışın dışında çorba tatları için brokoli tavsiye edilmektedir. Şifa deposu olan brokoli çorbası yapılışının kolaylığının yanı sıra lezzetiyle de herkesin beğenisi topluyor. Brokoli çorba malzemeleri ve yapılışı haberimizde yer almaktadır
Yemek Tarifleri
13 Kasım 2022 - 15:46
Bu tarif sevmeyenlere bir parmak yedirtir! Brokoli çorbasını hiç bu kadar lezzetli yemediniz! Tam kıvamında brokoli çorba tarifi
Kış aylarının sağlıklı sebzelerinden olan brokoli şifa deposu olarak bilinsede birçok kişi tarafından tercih edilmemektedir. Fakat bu tarif ile brokoli sevmeyenlerin bile lezzet bulduğu borkoli çorbası haberimizde yer almaktadır. Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorba tarifi...
Yemek Tarifleri
13 Kasım 2022 - 15:46
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