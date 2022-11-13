Yemek Tarifleri
13 Kasım 2022 - 15:46

Bu tarif sevmeyenlere bir parmak yedirtir! Brokoli çorbasını hiç bu kadar lezzetli yemediniz! Tam kıvamında brokoli çorba tarifi

Kış aylarının sağlıklı sebzelerinden olan brokoli şifa deposu olarak bilinsede birçok kişi tarafından tercih edilmemektedir. Fakat bu tarif ile brokoli sevmeyenlerin bile lezzet bulduğu borkoli çorbası haberimizde yer almaktadır. Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli çorba tarifi...

Yemek Tarifleri
13 Kasım 2022 - 15:46
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Bu tarif sevmeyenlere bir parmak yedirtir! Brokoli çorbasını hiç bu kadar lezzetli yemediniz! Tam kıvamında brokoli çorba tarifi
Kış aylarında her sofrada bulunan çorbalar içimizi ısıtırken alışılmışın dışında çorba tatları için brokoli tavsiye edilmektedir. Şifa deposu olan brokoli çorbası yapılışının kolaylığının yanı sıra lezzetiyle de herkesin beğenisi topluyor. Brokoli çorba malzemeleri ve yapılışı haberimizde yer almaktadır

BROKOLİ ÇORBA MALZEMELERİ

-500 gr brokoli

-7 su bardağı su

-1 yemek kaşığı zeytinyağ

-1 yemek kaşığı tereyağ

-1 yemek kaşığı un

-1,5 yemek kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

BROKOLİ ÇORBA YAPILIŞI

Küçük parçalara ayrılan brokolileri 7 su bardağı su ile haşlamaya bırakılır ve haşlanan brokoliler bir kenara alınarak suyu ise dökülmeden saklanır. Derin bir tencere içerisine tereyağ ve zeytinyağ alınır eritildikten sonra un ilave edilir. Unun kokusu çıkana kadar kavrulma işlemi devam eder. Kavrulan unun üzerine kenara ayrılan su yavaş yavaş eklenerek çırpılır. Suyun kaynamasından sonra brokoliler tencereye ilave edilir. Kaynama işlemleri bittikten sonra kıvamının püsürsüz olması için blendar ile geçilir devamında ise tuz karabiber eklenerek servis edilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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