Yüzyıllar boyunca geliştirilen, lezzetli tatlar ve harika bir tarifle mükemmelleştirilen Özbek pilavını mutlaka denemeniz gerekiyor. Pilav Orta Asya'nın hemen her ülkesinde bilinir ve sevilir ama mükemmel pilavın anavatanı Özbekistan'dır. Özbekistan'da pilav tüm önemli olaylarda sofrayı taçlandırır: doğumlar, ölümler, düğünler, yıldönümleri, bayramlar.. Özbekler, günümüz Özbek pilavının lezzetinin ünlü Özbek bilim adamı İbn Sina'dan geldiğine inanıyor. Rivayete göre İbn Sina sağlık için tüm ideal olan malzemeleri bu pilavın içinde toplanmıştır. Haberimizde Özbek pilavının nasıl yapıldığını ve hangi malzemeleri içerdiğini detaylandırdık. Özbek pilavını evinizde kolayca hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. .
Yemek Tarifleri
23 Ocak 2023 - 15:00
Bu tarifi deneyenler bir daha dümdüz pilav yapmıyor! Yiyen bir tabak daha isteyecek: Herkes yana yakıla bu tarifi arıyor
Soframızın tamamlayıcısı olan pilav, temel gıdalarımızdan biridir. Bugün sizlerle çok özel bir pilav tarifi paylaşmak istiyoruz. Bugünkü haberimizde Orta Asya'da davet sofralarını süsleyecek Özbek pilavı tarifini sizler için özenle oluşturduk...
Yemek Tarifleri
23 Ocak 2023 - 15:00