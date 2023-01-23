Bu tarifi deneyenler bir daha dümdüz pilav yapmıyor! Yiyen bir tabak daha isteyecek: Herkes yana yakıla bu tarifi arıyor













ÖZBEK PİLAVI İÇİN MALZEMELER

ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI

Yüzyıllar boyunca geliştirilen, lezzetli tatlar ve harika bir tarifle mükemmelleştirilen Özbek pilavını mutlaka denemeniz gerekiyor. Pilav Orta Asya'nın hemen her ülkesinde bilinir ve sevilir ama mükemmel pilavın anavatanı Özbekistan'dır. Özbekistan'da pilav tüm önemli olaylarda sofrayı taçlandırır: doğumlar, ölümler, düğünler, yıldönümleri, bayramlar.. Özbekler, günümüz Özbek pilavının lezzetinin ünlü Özbek bilim adamı İbn Sina'dan geldiğine inanıyor. Rivayete göre İbn Sina sağlık için tüm ideal olan malzemeleri bu pilavın içinde toplanmıştır. Haberimizde Özbek pilavının nasıl yapıldığını ve hangi malzemeleri içerdiğini detaylandırdık. Özbek pilavını evinizde kolayca hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. .500 gr kuşbaşı et 3 adet büyük boy havuç 2 adet orta boy soğan 1 çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı 3 su bardağı baldo pirinç 1 fincan badem 4, 5-5 su bardağı sıcak su 1 çay kaşığı karabiber 1, 5 tatlı kaşığı tuz 1-2 baş sarımsakÖzbekistan'ın efsane pilavı için kuşbaşı etler önce tavada 4-5 dakika Yüksek ateşte karıştırarak kızartılır. Ardından ısıyı düşün tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin. Kaynamadan yumuşayınca 1 çay bardağı sıcak su eklenir. (Dilerseniz düdüklü tencere de kullanabilirsiniz.) Etler pişerken Özbek pilavı için malzemeleri hazırlayın. Soğanları ince ince doğrayın, havuçları rendeleyin ve bademleri yaklaşık 10 dakika ılık suda ıslatarak soyun. Nişasta gidene kadar pirinci iyice yıkayın. tencerenin içine haşlanmış ve süzülmüş etleri ilave edip özel yağda hafifçe kavurun. Ardından tereyağını ekleyin ve eriyince soğanları ekleyip kavurun. Ardından havuç ve bademleri ekleyip 5 dakika daha kavurun. Son olarak pirinç, tuz ve karabiberi ekleyip bir iki kere karıştırıp kaynar su ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Pirinç biraz nemini çektikten sonra pirincin ortasına 1-2 diş sarımsağı ekleyin. Pirinç tamamen suyu çektiğinde ise ısıyı kapatın ve demlenmesine izin verin. Afiyet olsun..