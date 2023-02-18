Yemek Tarifleri
18 Şubat 2023 - 10:00

Bu tarifle komşularınız çatır çatır çatlayacak! Pastane poğaçaları bile böyle lezzetli değil! Yumuşacık ve lezzetli poğaçanın gizli tarifi

İster zeytinli, peynirli, kaşarlı ve patatesli yapın isterseniz sade olarak tercih edin. Bu poğaça sizi mutfağın sultanı yapacak. İşte tarif...

Yemek Tarifleri
18 Şubat 2023 - 10:00
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Bu tarifle komşularınız çatır çatır çatlayacak! Pastane poğaçaları bile böyle lezzetli değil! Yumuşacık ve lezzetli poğaçanın gizli tarifi
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Etrafa yayılan nefis kokusuyla sizleri mest edecek o poğaçanın tarifi geldi.

Bu tarifle komşularınız çatır çatır çatlayacak! Pastane poğaçaları bile böyle lezzetli değil! Yumuşacık ve lezzetli poğaçanın gizli tarifi

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi poğaçanın akıllardan çıkmayacak yeni bir tarifi geldi. Okul, iş ve kahvaltılarda sık sık yediğimiz poğaçaları evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta öyle ki pastanelerden alışık olduğumuz yumuşaklıkta puf puf poğaçalar artık vazgeçilmeziniz olacak. Sade olarak tercih edilebildiği gibi peynir, patates, zeytin, kaşar gibi seçeneklerle de zenginleştirilebilir bir tarif sizlerle. Peki pastaneleri kıskandıracak yumuşacık poğaçalar nasıl yapılır? Tarifi için buyurun…



poğaça

Her yiyenin tarif isteyeceği bir pastane poğaçasını fırınlarınızla buluşturmaya ne dersiniz? İş yerinize ve çocuklarınızın beslenme çantalarına rahatlıkla koyabileceğiniz sağlıklı bir poğaça tarifi ile karşınızdayız. İçine koyacağınız malzemeye kendinizin karar verebileceği enfes bir poğaça için haydi buyurun. Bu tarif ile ustalar bile sizi kıskanacak.

 Ancak poğaçanızın yumuşacık ve lezzetli olması için bazı püf noktalara dikkat etmenizde fayda var. Bunun dışında sevdiğiniz zeytin, peynir, kaşar gibi lezzetlerle birlikte iç harcını güzelleştirebileceğiniz poğaçalar elde edebilirsiniz.

PASTANELERDEKİ GİBİ YUMUŞAÇIK POĞAÇALAR

MALZEMELER

Bir çay bardağı zeytinyağı

2 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı toz şeker

Bir çay bardağı ev yoğurdu

Bir çay kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

Bir paket kuru maya

3 su bardağı elenmiş un

Yarım su bardağı ılık su

YAPILIŞI

Bir kasenin içine unu, mayayı kabartma tozunu, şekeri ve tuzu ilave edip iyice karıştırın.

Tam orta kısmını açıp yavaş yavaş ev yoğurdunu, zeytinyağını koyun.

Karıştırmaya başlarken suyu azar azar ilave edin.

Hamurunuzu daha sert yaparsanız poğaçanız daha yumuşak olur!

Akabinde üzerini streçleyip bir 30 dakika bekleyin.

Sonra avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp ellerinizle yoğurun.

İstediğiniz şekli verin.

Bu sırada yumurta sarılarını bir kasede karıştırıp fırça yardımıyla üzerine sürün.

170 derece önceden ısıttığınız fırına koyun.

20 dakika çıkarın.

Sıcacık ve yumuşacık poğaçalarınızla sağlıklı günler dileriz. Afiyet olsun!

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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