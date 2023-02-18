Bu tarifle komşularınız çatır çatır çatlayacak! Pastane poğaçaları bile böyle lezzetli değil! Yumuşacık ve lezzetli poğaçanın gizli tarifi

Etrafa yayılan nefis kokusuyla sizleri mest edecek o poğaçanın tarifi geldi.
Bu tarifle komşularınız çatır çatır çatlayacak! Pastane poğaçaları bile böyle lezzetli değil! Yumuşacık ve lezzetli poğaçanın gizli tarifiKahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi poğaçanın akıllardan çıkmayacak yeni bir tarifi geldi. Okul, iş ve kahvaltılarda sık sık yediğimiz poğaçaları evde kendiniz de yapabilirsiniz. Hatta öyle ki pastanelerden alışık olduğumuz yumuşaklıkta puf puf poğaçalar artık vazgeçilmeziniz olacak. Sade olarak tercih edilebildiği gibi peynir, patates, zeytin, kaşar gibi seçeneklerle de zenginleştirilebilir bir tarif sizlerle. Peki pastaneleri kıskandıracak yumuşacık poğaçalar nasıl yapılır? Tarifi için buyurun…
Her yiyenin tarif isteyeceği bir pastane poğaçasını fırınlarınızla buluşturmaya ne dersiniz? İş yerinize ve çocuklarınızın beslenme çantalarına rahatlıkla koyabileceğiniz sağlıklı bir poğaça tarifi ile karşınızdayız. İçine koyacağınız malzemeye kendinizin karar verebileceği enfes bir poğaça için haydi buyurun. Bu tarif ile ustalar bile sizi kıskanacak. Ancak poğaçanızın yumuşacık ve lezzetli olması için bazı püf noktalara dikkat etmenizde fayda var. Bunun dışında sevdiğiniz zeytin, peynir, kaşar gibi lezzetlerle birlikte iç harcını güzelleştirebileceğiniz poğaçalar elde edebilirsiniz.