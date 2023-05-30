Bu tarifle mayası tepsiden taşacak poğaça tarifi! Puf puf kabaran zeytinli poğaça! Bu lezzet sonrası pastaneden poğaça almaya son







ELTİLERİ ÇATLATAN, KOMŞULARI KISKANDIRAN TARİF











Yumuşacık poğaçaların sırrını keşfettik! Artık pastanelerden poğaça almak istemeyeceksiniz. İşte size pratik ve lezzetli zeytinli poğaça tarifi:Malzemeler:2 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı şeker 1 paket yaş maya (42 gr) 2 yumurta (beyazı içine, sarısı dışına) 1,5 tatlı kaşığı tuz 8 su bardağı un İç harcı için: Siyah zeytin Üzeri için: Yumurta sarısı Tatlı poğaçalarınızı hazırlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: İlk olarak, geniş bir kaba 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 paket (42 gr) yaş mayayı ekleyin. İyice karıştırın ve birkaç dakika beklemesini sağlayın. Bu, mayanın aktive olmasına yardımcı olacaktır. Bir başka yoğurma kabına 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 2 yumurtanın beyazını ekleyin. Mayısanın köpük köpük olana dek karıştırın. Karışım tamamen homojen hale geldikten sonra, azar azar 8 su bardağı un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edin. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra, kapalı bir ortamda yaklaşık 35-40 dakika mayalanmaya bırakın. Bunun için hamuru kaplayacak şekilde bir örtü veya streç film kullanabilirsiniz. Mayısalanma süresi, hamurun hacminin artmasını ve kabarmasını sağlayacaktır. Mayısalanma süresi tamamlandıktan sonra hamurun havasını almak için birkaç kez yumruklayın ve şekil vermeye başlayın. Hamurun ele yapışmaması için hafifçe yağlanmış ellerinizi kullanabilirsiniz. İç harcınızı ekleyerek poğaçaları istediğiniz şekilde şekillendirin. İç harç olarak siyah zeytin kullanabilirsiniz, ancak isteğe bağlı olarak farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin ve 10 dakika kadar tepsi mayası için bekletin. Bu süre, poğaçaların tekrar kabarmasına yardımcı olacaktır. Mayısalanan poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam serpiştirin. Yumurta sarısı, poğaçaların üzerinin güzel bir renk almasını sağlayacaktır. Susam da üzerine ekstra bir lezzet ve görünüm katacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçaları yaklaşık 25 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi fırının özelliklerine göre değişebilir, bu nedenle poğaçaların altının güzelce kızardığını ve üstünün iyice piştiğini kontrol ederek pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Pişen poğaçaları fırından çıkarın ve biraz soğumalarını bekleyin. Ardından, bu enfes poğaçaları afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifi takip ederek, evinizde lezzetli ve doyurucu poğaçalar hazırlayabilirsiniz. İyi pişirmeler!