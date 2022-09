Bu tarihe dikkat! 3 taksitle konut ve ticaret alanı imarlı arsa satışı olacak! Arsa almanın tam zamanı

Yerköy Belediye Başkanlığınca Yayınlanan Satış İlanı

Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller Katma Değer Vergisi (KDV)’den muaftır.

İmar çapı ve uygulama şartnamesi ekindedir.

İhalesi yapılacak olan 1251/2 Ada Parsel için İSTEKLİ tarafından TAKSİTLİ ÖDEME şekli tercih edilmesi durumunda

Her taksit için, aylık olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan TEFE/TÜFE oranlarına göre hesaplama yapılacaktır.

İmar Durumu

Yeterlilik İçin İstenen Belgeler

Yozgat’ın Yerköy ilçesinin Belediye Başkanlığı tarafından ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan 5 arsa satışa sunulacak. Yozgat Yerköy'de satışı yapılacak arsaların ihalesi 29 Eylül 2022 tarihinde saat 10:30'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Yerköy Belediye Başkanlığı idaresinde yapılacak olan arsaların satışları çerçevesinde arsaların büyüklükleri 466,25 metrekare ile 2 bin 372 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.Yozgat ilinin Yerköy ilçesinde satılacak olan arsaların satış fiyatları ise 582 bin 27 Türk Lirası'ndan başlıyor, 36 milyon 480 bin 29 Türk Lirası'na kadar yükseliyor. Arsaların 3 peşin olarak satılacakken, 36 milyon 480 bin 29 TL değerindeki arsa için de 3 taksit imkanı sağlanıyor.100. Yıl Mahallesi 622/1 A-3 Kat; TAKS: 0.40 KAKS: 1.20 Konut 100. Yıl Mahallesi 368/553 A-5 Kat; TAKS: 0.40 KAKS: 2.00 TİCK 100. Yıl Mahallesi 368/554 A-5 Kat; TAKS: 0.40 KAKS: 2.00 TİCK 100. Yıl Mahallesi 368/555 A-5 Kat; TAKS: 0.40 KAKS: 2.00 TİCK 100. Yıl Mahallesi 1251/2 E: 2.80 Yençok 21.50 mt TİCK Mülkiyeti Yerköy Belediye Başkanlığı’na ait yukarıdaki tabloda tapu ve İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminat Bedeli verilen arsa vasıflı taşınmazlardan, 1-2-3 ve 4. sıra da bulunan Yüzüncü Yıl Mahallesi 622/1, 368/553, 368/554 ve 368/555 Ada/Parsellerde bulunan arsa vasıflı taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile, 5. sırada yer alan Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251 Ada 2 Parsel’de bulunan arsa vasıflı taşınmazın satışı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A. maddesi gereği, Kapalı Teklif Usulünce sıra numarasına göre ihale edilecektir. 1-İdarenin a) Adresi: Haşim Kılıç Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi No:24, 66900 Yerköy/YOZGAT b) Telefon ve Faks Numarası: (0354) 516 24 45- Faks: (0354) 516 43 14 c) Elektronik posta Adresi(varsa) : muhasebe@yerkoy.bel.tr 2-İhale Konusu Satış İşinin a) Niteliği, Türü, Miktarı: Yozgat İli, Yerköy İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesinde bulunan 5 Kısım Arsa Satış İhalesi b) Şartname Ve Ekleri Nereden Ve Hangi Şartlarda Alınacağı: Şartname ve ekleri Yerköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve satın alınabilir. c) Şartname Satış Bedeli: 1.500,00 TL’dir 3-İhalenin a) Yapılacağı Yer: Yerköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır. b) Tarihi ve Saati: 29/09/2022 Yüzüncü Yıl Mahallesi 622/1 10:30 Yüzüncü Yıl Mahallesi 368/553 11:00 Yüzüncü Yıl Mahallesi 368/554 11:30 Yüzüncü Yıl Mahallesi 368/555 12:00 Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251/2 14:301) Tebligat için adres beyanı ve hangi taşınmaz için ihaleye katılım sağlanacaksa ilgili taşınmaza ait başvurusu (dilekçe). 2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri. 3) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi. 4) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi. 4)-İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri. 5)İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı. 6) Yerköy Belediyesine borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. 7)-Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 1.500,00 TL’dir.) 8)-Yerköy Belediye Başkanlığı adına alınmış %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu. (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Nakdi Türk Lirası, Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu, Devlet tahvili), Teminat mektupları) 9)- %3 Geçici Teminat bedeli olarak belirtilen bedelin nakit olarak verilmesi durumunda Yerköy Belediye Başkanlığı tahsilat servisine veya Belediyemize ait Halk Bankası Yerköy Şubesi TR56 0001 2009 7860 0007 0000 24 nolu Iban hesabımıza yatırdığına dair banka dekontu veya tahsilat makbuzu. 10) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi hükmü gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan Yüzüncü Yıl Mahallesi 622/1, 368/553-554 ve 555 Ada/Parsel’ de bulunan taşınmazların satışı için ihale katılım belgelerini eksiksiz olarak dosya şeklinde 29/09/2022 Perşembe günü en geç saat 10:00’a kadar Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediyesi Hizmet Binasının 3. katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ihale katılım dosyasını teslim etmeyen istekliler, istekli olarak ihaleye katılamayacaklardır. 11)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi hükmü gereği Kapalı Zarf Usulü ile yapılacak olan Yüzüncü Yıl Mahallesi 1251 Ada 2 Parsel’de bulunan taşınmazın satışı için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. (Bütün bu belgeler ve teklif mektubunu içeren iç zarf dış zarfın içine konularak dosya şeklinde 29/09/2022 Perşembe günü en geç saat 11:30’a kadar Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediyesi Hizmet Binasının 3. katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ihale katılım dosyasını teslim etmeyen istekliler, istekli olarak ihaleye katılamayacaklardır. 12)-Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır. 13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan ihaleler de istekliler tarafından yapılacak olan arttırmalar en az 10.000,00 TL ve katları olarak yapılacaktır. 14)- İstekliler Şartname ve eklerini, Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 3. katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünde, 08:30–17:30 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 1.500,00 TL karşılığında satın alabileceklerdir. 15) İhale ve satıştan doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir. 16)- İhale komisyonu uygun bedeli tespitte serbesttir. 17)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine göre İhale komisyonu olarak görev alacak olan Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 18)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi gereğince; İLAN OLUNUR.