Bu tarihler arasında aldıysanız aman dikkat! Az önce duyuruldu: Bedelsiz iade edilebilecek!













Türk Hava Yolları, 6 Şubat - 31 Mart 2023 tarihleri arasında bilet alan yolcular için yeni politikasını açıkladı. Bölgede meydana gelen son depremlerin etkisini azaltmak amacı ile Türk Hava Yolları, zarar gören şehirler arasındaki tüm iç hat uçuşlarının yanı sıra deprem bölgesindeki şehirlere ve bu şehirlerden yapılan uluslararası uçuşlar için ücretsiz değişim veya iade sunmaya karar verdi.Depremden etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay ve Elazığ yer alıyor. Belirtilen tarih aralığında bu şehirlere veya bu şehirlerden yapılacak uçuşlar için bilet satın alan yolcular, hiçbir ek ücret ödemeden uçuşlarını değiştirebilir veya iade alabilirler.Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat 2023 tarihinden önce bilet satın alan yolcular ücretsiz değişim veya iade hakkından yararlanabiliyor. Teklif 31 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve yolcular iade veya değişim işlemlerini THY'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca yapabilecekler. Türk Hava Yolları'nın bu kararı, son depremlerden etkilenen ve seyahat planlarını iptal etmek veya ertelemek zorunda kalan birçok yolcu için memnuniyet verici bir rahatlama oldu. Şirketin bu duruma verdiği şefkatli yanıt, özellikle zor zamanlarda mükemmel müşteri hizmeti ve desteği sağlama konusundaki kararlılığının bir yansımasıdır.