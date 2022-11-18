Bu tarihler arasında işe girenler EYT kapsamında! Son dakika: 1995- 1997 girişliler kontrol etsin

Milyonlarca çalışan önümüzdeki aylarda çıkması beklenen EYT için gün sayıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. EYT’li sayısının 8 milyona kadar yükseldiğini aktaran Bilgin, şu anda yaş şartının kaldırılması halinde prim gün ve hizmet sayısı tutan 1.5 milyon çalışan olduğunu söyledi. EYT yasasının Aralık ayında Meclis’e gelmesi ardından Ocak ayında yasalaşması beklenirken kimlerin EYT kapsamına dahil edileceği merak ediliyor.
EYT konusu ile ilgili birçok haber
bulunuyor. Konuya açıklık getirmek isteyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın EYT konusunda yapacağı düzenleme hususunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer sivil kuruluşlarla devam eden görüşmelerin tamamlanması ardından son çalışmaya nihai hal verilerek TBMM’ye sunulacağını ifade etti.
EYT’de sınırlar genişliyor
Bakan Bilgin EYT’den yararlanabilecek kişi sayısının şu an 1.5 milyon olarak saptandığını söyleyerek, bazı milletvekillerinin ‘prime takılanlar ‘ şeklindeki ifadeleri ardından prime takılanların olmayacağını çünkü o günkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmeyerek 5000 ve 5400 gün olarak uygulanmaya devam edeceğini dile getirdi. Yeni düzenleme ile prim gün sayısı ve yıl sayısı aynen devam edecek. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl şartı yerine getirildiği zaman EYT kapsamına dahil edilmiş olacaklar.
3 şart öne çıkıyor
Sabah yazarı Faruk Erdem’in haberine göre Türkiye’de emekli olmak için 3 şart gerekiyor. Bunlar prim günü, yıl ve yaş şartları. 8 Eylül 1999 öncesi için SSK’da primler işe giriş tarihine göre 5 bin gün ila 5 bin 975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra işe girenler için yaş şartı bulunmuyor fakat prim şartı 7 bin güne çıkıyor. Bağkur’da ise kadınların 7 bin 200 erkeklerin ise 9 bin prim gününü tamamlaması gerekiyor. Milyonların beklediği EYT yasasının çıkması halinde yine emeklilik için prim gün sayısı önemli olacak. 8 Eylül 1999 öncesine dönüldüğünde dahi SSK’da yani 4A sigorta kolunda en az 5 bin prim gün şartı aranacak. Bu noktada EYT için iki önemli gelişme bulunuyor. Biri primi eksik olana toplu ödeme imkanı diğer ise kısmi emeklilik için yaş imkanı olarak öne çıkıyor. Mevcut yasaya göre 15 yıl 3600 gün emeklilik için 24.05.2002 – 23.05.2005 tarihleri arasında erkeklerde 56, kadınlarda 52 yaş, 24.05.2005. – 23.05.2008 arasında erkeklerde 57, kadınlarda 54 yaş, 24.05.2008 – 23.05.2011 arasında erkeklerde 58, kadınlarda 56 yaş, 24.05.2011 – 23.05.2014 arasında erkeklerde 59, kadınlarda 58 yaş, 24.05.2014 sonrasında erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı aranıyor.