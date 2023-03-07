Bu teklifi duymadan promosyon almayın! O banka emekliye 40.000 TL'yi tak diye verecek!

Emeklilik başvurularını yapmaya başlayan EYT'liler, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışabilecekleri en yüksek promosyonu veren bankaları da takip etmeye başladı.
Hangi Bankalar EYT Emeklilerine Promosyon Veriyor?
Kamu ve özel bankalar EYT emeklilerini yeni müşteri olarak çekmek için yarışıyor. Bu bankalar, en az 3 yıl boyunca maaşlarını kendi şubelerinden almayı taahhüt etmeleri ve kredi kartı kampanyalarına katılmaları halinde emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Geçen yıl diğer emeklilere sunulan maaş promosyonlarına bu yıl EYT emeklileri de dahil edildi. Kamu bankaları 5.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, özel bankalar EYT emeklileri için 8.000 TL'ye varan promosyonlarla çıtayı yükseltti.