Finans
07 Mart 2023 - 21:00

Bu teklifi duymadan promosyon almayın! O banka emekliye 40.000 TL'yi tak diye verecek!

EYT emeklilerinin, emeklilik ihtiyaçları için banka seçerken dikkatli olmaları gerekiyor. Promosyon, 40.000 TL'yi aşabilir.

Finans
07 Mart 2023 - 21:00
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Bu teklifi duymadan promosyon almayın! O banka emekliye 40.000 TL'yi tak diye verecek!
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Emeklilik başvurularını yapmaya başlayan EYT'liler, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışabilecekleri en yüksek promosyonu veren bankaları da takip etmeye başladı.

 

Hangi Bankalar EYT Emeklilerine Promosyon Veriyor?



Kamu ve özel bankalar EYT emeklilerini yeni müşteri olarak çekmek için yarışıyor. Bu bankalar, en az 3 yıl boyunca maaşlarını kendi şubelerinden almayı taahhüt etmeleri ve kredi kartı kampanyalarına katılmaları halinde emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Geçen yıl diğer emeklilere sunulan maaş promosyonlarına bu yıl EYT emeklileri de dahil edildi. Kamu bankaları 5.000 TL'ye varan promosyonlar sunarken, özel bankalar EYT emeklileri için 8.000 TL'ye varan promosyonlarla çıtayı yükseltti.

EYT emeklilerinin, emeklilik ihtiyaçları için banka seçerken dikkatli olmaları gerekiyor. Promosyon, 40.000 TL'yi aşabilir.

EYT Federasyonu Bankalarla Promosyon Pazarlığı Yapıyor

Sosyal medyada, EYT Federasyonu'nun bankalarla 40.000 TL'yi aşabilecek promosyon görüşmeleri yaptığı iddiaları dolaşıyor. Bu iddialara göre promosyon tutarı, EYT emeklisinin maaş aralığına göre değişecek. Emekli maaşı 7.500 TL olan emeklilerin 25.000 TL promosyon alabileceği, 7.500 - 10.000 TL arası olanların ise 30.000 TL promosyon alabileceği söyleniyor. 10.000 ile 12.500 TL olanlar 35.000 TL, 12.500 TL ve üzeri ise 40.000 TL promosyon alabilicek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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