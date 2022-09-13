Bu test kanseri önceden haber veriyor! Tırnak testi önleminizi önceden alın! Tırnaklarınızı hemen kontrol edin: Eğer bu belirtiler sizde de varsa acele edin







Parmak Testi Nasıl Yapılır?







Ne yapmalı?

Akciğer en yaygın kanser türlerinden biridir. Kanser ölümlerinin başlıca nedenleri olan akciğer kanseri ve sigara gibi zararlı yaşam tarzı alışkanlıklarının kanser riskini artırdığı bilinmektedir. Kanserin belirtilerinden biri parmakların birbirine yapışmasıdır.Uzmanlar yaptıkları açıklamada, tırnakları inceleyerek tırnakları esti ile parmak çomaklamasını tespit edebileceğinizi iddia ediyor.Parmak testi, bir kişinin tırnak etleri arasında elmas şeklindeki boşlukları kontrol etmek için tırnaklarını birbirine çekmesini içerir. Parmak çomaklaşması, parmak uçlarının kademeli olarak şişmesi ile gerçekleşir. Olan ilk şey, tırnağın tabanının yumuşaması ve tırnağın yanındaki cildin parlamasıdır. Bundan sonra, tırnak yandan bakıldığında görülebilen normalden daha fazla kıvrılmaya başlar. Sonunda, parmak uçları büyür ve şişmeye başlar. Son aşamanın, parmağın yumuşak dokularında sıvı birikmesi nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Roy Castle Akciğer Kanseri Vakfı, “Bu elmas şeklindeki pencereye sahip olmamak akciğer kanserini otomatik olarak göstermese de bir semptom olabilir” diyor.İşaret parmaklarınızı birleştiriniz. Ardından, ışığın çarptığı yerdeki tırnak etleriniz arasında elmas şeklinde küçük bir boşluk arayın. Parmak uçları normalden daha büyük olabilir ve tırnaklar bükülebilir. Boşluk yoksa ve tırnaklar birbirine değiyorsa bu parmak çomaklaşmasının belirtisidir.