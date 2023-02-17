YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:45

Bu testi çözebilenlerin IQ'su 150 üstü çıkıyor! Einstein ile zekanızı kapıştırın! Resimde ne görüyorsunuz?

Araştırmalar, daha yüksek IQ'lu insanların optik illüzyon modellerini fark etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Optik illüzyon sanatında çok iyi yerlerde olan Lee Wagstaff, bir süre önce hazırladığı bir test çalışmasını tüm kullanıcılara meydan okumak için sosyal medyada yayınladı.

YAŞAM
17 Şubat 2023 - 14:45
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Bu testi çözebilenlerin IQ'su 150 üstü çıkıyor! Einstein ile zekanızı kapıştırın! Resimde ne görüyorsunuz?
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Optik illüzyon üzerine hazırlanan testler sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşılmaktadır. En son optik illüzyon sanatında kariyerinin üst noktalarında olan Lee Wagstaff, bu güne kadar en inanılmaz çalışmalarının bir kaçını paylaştı.

Lee Wagstaff'in hazırladığı bir kaç çalışmada kadın yüzü desenlerin içine gizledi ve tüm dikkatleri bu yönde topladı. Wagstaff'ın  ortaya çıkardığı bazı eserlerinin içeriğinde bu gizlenmiş yüzleri tespit etmek oldukça zor görünür. Bazı kullanıcıların, optik illüzyonda yüz aramaya çalışırken baş dönmesi yaşadıklarını dile getirdikleri de söylenmiştir.



Lee Wagstaff optik illüzyon çalışmaları

LEE WAGSTAFF'IN OPTİK İLLÜZYON ÇALIŞMALARI

Wagstaff'ın hazırladığı bazı çalışmaların özellikle sosyal medyada tçok fazla tartışma yaratmasının nedenlerinden bir tanesi de optik illüzyon üzerine hazırlanan testlerinin zekada bir yordayıcı olduğunun söylenmesidir.

Lee Wagstaff optik illüzyon çalışmaları

Yaygın bir şekilde paylaşılan ve kullanıcıların sürekli olarak tartıştığı optik illüzyon testinde kişilik ve zeka ile ilgili olduğunun tespitleri yapıldı ancak Current Biology'nin yürüttüğü bir araştırma, testin IQ ile ilişkilendirilmesine neden oldu. 

Lee Wagstaff optik illüzyon çalışmaları

Lee Wagstaff optik illüzyon çalışmaları

Lee Wagstaff optik illüzyon çalışmaları

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