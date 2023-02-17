Bu testi çözebilenlerin IQ'su 150 üstü çıkıyor! Einstein ile zekanızı kapıştırın! Resimde ne görüyorsunuz?













LEE WAGSTAFF'IN OPTİK İLLÜZYON ÇALIŞMALARI

Optik illüzyon üzerine hazırlanan testler sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşılmaktadır. En son optik illüzyon sanatında kariyerinin üst noktalarında olan Lee Wagstaff, bu güne kadar en inanılmaz çalışmalarının bir kaçını paylaştı. Lee Wagstaff'in hazırladığı bir kaç çalışmada kadın yüzü desenlerin içine gizledi ve tüm dikkatleri bu yönde topladı. Wagstaff'ın ortaya çıkardığı bazı eserlerinin içeriğinde bu gizlenmiş yüzleri tespit etmek oldukça zor görünür. Bazı kullanıcıların, optik illüzyonda yüz aramaya çalışırken baş dönmesi yaşadıklarını dile getirdikleri de söylenmiştir.Wagstaff'ın hazırladığı bazı çalışmaların özellikle sosyal medyada tçok fazla tartışma yaratmasının nedenlerinden bir tanesi de optik illüzyon üzerine hazırlanan testlerinin zekada bir yordayıcı olduğunun söylenmesidir.Yaygın bir şekilde paylaşılan ve kullanıcıların sürekli olarak tartıştığı optik illüzyon testinde kişilik ve zeka ile ilgili olduğunun tespitleri yapıldı ancak Current Biology'nin yürüttüğü bir araştırma, testin IQ ile ilişkilendirilmesine neden oldu.