Bu testi kimse çözemiyor: Hangi kelebek çiçeğe önce ulaşır? Üstün zekalılara özel!







HİÇ KİMSENİN BİLEMEDİĞİ BULMACA







Bulmacalar insanların zeka seviyesini, dikkat becerilerini ölçmek için uygulanıyor. Kelebek bulmacası da hem eğlenceli hem de zor. Çoğu kişi ilk hangi kelebeğin çiçeğe ulaşacağını tahmin edemiyor.Bir bahçede 5 kelebek var. Bütün kelebekler çiçeğe ulaşmak için çabalıyor. Ancak ulaşılmak istenen çiçek bir labirentin sonunda yer alıyor. İşte soru da burada başlıyor. Labirentin sonundaki çiçeğe ilk hangi kelebek ulaşacak? Bulamayanlar için bi ipucu ise, D kelebeğinin çiçeğe önce ulaşamayacak olmasıdır. Sonuçta ise, ortadaki çiçeğe ilk önce ulaşan kelebek B kelebeği oluyor.