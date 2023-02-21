YAŞAM
21 Şubat 2023 - 10:30

Bu testi kimse çözemiyor: Hangi kelebek çiçeğe önce ulaşır? Üstün zekalılara özel!

Zeka oyunlarını sevenler için kimsenin çözemediği bulmaca açıklandı. Gösterilen 100 kişiden üçünün bile çözemediği bulmaca herkesin aklını karıştırdı. İlk hangi kelebek çiçeğe ulaşır? Bulmaca haberimizde.

YAŞAM
21 Şubat 2023 - 10:30
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Bu testi kimse çözemiyor: Hangi kelebek çiçeğe önce ulaşır? Üstün zekalılara özel!
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Bulmacalar insanların zeka seviyesini, dikkat becerilerini ölçmek için uygulanıyor. Kelebek bulmacası da hem eğlenceli hem de zor. Çoğu kişi ilk hangi kelebeğin çiçeğe ulaşacağını tahmin edemiyor.

bulmaca

HİÇ KİMSENİN BİLEMEDİĞİ BULMACA



Bir bahçede 5 kelebek var. Bütün kelebekler çiçeğe ulaşmak için çabalıyor. Ancak ulaşılmak istenen çiçek bir labirentin sonunda yer alıyor. İşte soru da burada başlıyor. Labirentin sonundaki çiçeğe ilk hangi kelebek ulaşacak?

Bulamayanlar için bi ipucu ise, D kelebeğinin çiçeğe önce ulaşamayacak olmasıdır. Sonuçta ise, ortadaki çiçeğe ilk önce ulaşan kelebek B kelebeği oluyor.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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